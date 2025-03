PSG : Le Qatar prêt à quitter Paris, un projet grandeur nature révélé

Le PSG semble plus que jamais sur le départ du Parc des Princes. Face au refus catégorique de la mairie de Paris de vendre l’enceinte historique du club, les dirigeants qataris explorent activement de nouvelles pistes, avec un projet monumental à l’étude.

Le Qatar sur un projet XXL pour un PSG version grand luxe

Depuis plusieurs mois, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ne cache plus son agacement face à la situation. Malgré plusieurs tentatives pour racheter le stade, la municipalité de Paris campe sur ses positions et refuse toute vente. « Nous avons essayé d’acheter le Parc pendant des années. Mais ils ne veulent pas nous vendre le stade. C’est fini maintenant, nous voulons partir », avait-il récemment déclaré.

Face à cette impasse, le club parisien n’a d’autre choix que d’envisager la construction d’un nouveau stade pour assurer son développement à long terme. Initialement, le site de Ris-Orangis semblait être le favori pour accueillir ce futur écrin, mais un autre projet prend de l’ampleur. Selon Le Parisien, Aulnay-sous-Bois serait une alternative sérieuse, avec un projet déjà bien avancé. Le maire de la ville, Bruno Beschizza, se montre enthousiaste et met en avant les atouts de sa commune :

« J’essaye de rendre le dossier le plus objectif possible. Il s’agit d’une candidature technique, pas politique, avec des atouts sérieux », a-t-il confié. Située en Seine-Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois offre un emplacement stratégique et accessible, ce qui pourrait séduire les dirigeants du PSG. Le club ne se contenterait pas de construire un simple stade. Le projet annoncé est pharaonique, avec l’ambition de créer un véritable complexe ultra-moderne.

Selon Bruno Beschizza, les plans incluent un stade nouvelle génération, une Arena pour divers événements, un campus et des terrains d’entraînement, un centre médical et un centre d’affaires, des hébergements, des boutiques et un parking en silo. Ce projet, surnommé un « PSG Land », permettrait aux Parisiens de rivaliser avec les infrastructures des plus grands clubs européens, à l’image du Real Madrid ou de Manchester City.

Si le départ du Parc des Princes semblait impensable il y a quelques années, il est aujourd’hui de plus en plus probable. Avec un stade flambant neuf et un complexe dernier cri, le PSG entrerait dans une nouvelle dimension, pour renforcer son attractivité et son indépendance financière.