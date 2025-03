Dans la suite des documents dévoilés par la DNCG, les clubs les plus déficitaires de Ligue 1 sont connus. Le classement publié par le gendarme du football français présente les clubs aux résultats les plus négatifs et ceux à la gestion seine.

Classement des clubs les plus déficitaires de Ligue 1

Les clubs les plus riches sont généralement ceux qui dépensent de fortes sommes d’argent. Le Paris Saint-Germain, avec un budget faramineux chaque saison, est l’un des clubs français affichant les plus grands déficits. Cela signifie que le club ne dispose pas de toute la trésorerie nécessaire pour financer son train de vie, marqué par de très hauts salaires versés annuellement à ses joueurs.

À l’opposé du Paris Saint-Germain, le LOSC affiche de bien meilleurs résultats. Le club nordiste assure clairement son fonctionnement avec un chiffre d’affaires évalué à 180,271 millions d’euros, transferts inclus. Toutes les charges du LOSC s’élèvent à 138,220 millions d’euros, ce qui lui assure un solde positif après paiement des impôts, à hauteur de 17 millions d’euros. Paris, en revanche, affiche un résultat net clairement déficitaire, à hauteur de -60,340 millions d’euros.

Classement des clubs les plus déficitaires de Ligue 1 (résultats négatifs)

1. Paris SG : -60,340 M€

2. Olympique de Marseille : -39,084 M€

3. OGC Nice : -26,707 M€

4. Olympique Lyonnais : -25,737 M€

5. AS Monaco : -17,961 M€

6. RC Strasbourg : -14,225 M€

7. Le Havre : -13,626 M€

8. FC Metz : -5,003 M€

9. Stade Rennais : -208 000€

10. Montpellier HSC : 2 000€

11. FC Nantes : 103 000€

12. Stade de Reims : 669 000€

13. FC Lorient : 1,098 M€

14. Stade Brestois : 1,646 M€

15. Clermont Foot 63 : 3,574 M€

16. Toulouse FC : 7,077 M€

17. RC Lens : 7,587 M€

18. LOSC : 16,891 M€.