On connaît désormais le classement des masses salariales des clubs de Ligue 1 grâce à la dernière mise à jour de la DNCG. On peut d’office affirmer que le PSG est le plus grand payeur du championnat et que Clermont Foot a la plus faible masse salariale de Ligue 1.

Classement des masses salariales des clubs de Ligue 1 : la DNCG dévoile tout

Avec des joueurs comme Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou Marquinhos, le PSG ne pouvait qu’être le plus gros employeur de footballeurs en Ligue 1. Dans la dernière mise à jour du classement des clubs de football français, Paris fait bien la course en tête des écuries avec la plus grande masse salariale, devant l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Le Stade Rennais est 4e sur cette liste, devant l’AS Monaco et l’OGC Nice.

Découvrez le classement intégral des masses salariales des clubs de Ligue 1.