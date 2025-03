L’OL peut-il décrocher une place en Ligue des champions ?

Après un début de saison complètement raté, l’OL s’est relancé dans la course pour décrocher une place qualificative en Ligue des champions. Pierre Ménès assure que l’équipe lyonnaise a les armes pour finir dans le top 4 de la Ligue 1.

OL : De la crise à la course au podium, la folle remontée de Lyon !

L’OL a connu un début de saison timide sous la direction de Pierre Sage. À l’issue des cinq premières journées de Ligue 1, Lyon se classait 14e avec seulement 4 points sur 15 possibles, ayant concédé trois défaites, un match nul et une seule victoire.

L’équipe rhodanienne a ensuite redressé la barre et amorcé sa remontée au classement. Cependant, après la 19e journée, Pierre Sage a été remplacé par Paulo Fonseca, alors que l’Olympique Lyonnais occupait la 6e place, à seulement 4 points du podium.

Lisez aussi : Course au podium, l’OL prêt à défier Nice, Monaco et Marseille

Mais John Textor a eu le nez creux ! Depuis l’arrivée du technicien portugais, les Gones se montrent plus conquérants et flamboyants. Le bilan du nouveau coach est de 7 victoires et 2 défaites, toutes compétitions confondues.

L’OL est désormais 5e de Ligue 1, à seulement 2 points de l’OGC Nice (4e) et de l’AS Monaco (3e). Lyon menace même Marseille dans la course au podium, l’OM étant 2e avec 4 points d’avance.

En Ligue Europa, l’équipe de Paulo Fonseca s’est qualifiée pour les quarts de finale et affrontera Manchester United en avril.

Pierre Ménès voit l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions

Dans son analyse après la victoire renversante de l’OL contre Le Havre AC (4-2), Pierre Ménès a souligné que l’équipe des Gones était sublimée, malgré la situation financière critique du club, les problèmes de John Textor avec la LFP et la longue suspension de l’entraîneur (9 mois).

Lisez aussi : Classement OL : Remontée fantastique de Lyon dans la course au podium

« Il y a peut-être une nouvelle unité, une force collective qui s’est dégagée du côté de Lyon grâce à cela. […] Peut-être aussi parce que ce club est en train de se découvrir une force mentale différente avec toutes les emmerdes […] entre la relégation administrative, les problèmes de Textor, Fonseca… », a-t-il expliqué sur sa chaîne YouTube.

En conclusion, le journaliste sportif estime que l’OL a « les moyens offensifs extrêmement intéressants » pour décrocher une place en Ligue des Champions. « L’équipe de Lyon est programmée pour jouer la Ligue des Champions. La surprise serait qu’elle ne se qualifie pas », a déclaré Pierre Ménès.