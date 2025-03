FC Nantes : Mostafa Mohamed, le facteur X du maintien pour le FCN

Retenu cet hiver au FC Nantes malgré des envies d’ailleurs, Mostafa Mohamed s’impose comme un élément clé dans la lutte pour le maintien du FCN. Ses buts précieux en 2025 permettent aux Canaris de respirer et de prendre des points capitaux.

FC Nantes : Un départ avorté, un rôle crucial retrouvé pour Mostafa Mohamed

Alors qu’un départ semblait envisageable en janvier, Mostafa Mohamed est finalement resté au FC Nantes. L’attaquant égyptien n’a pas été convaincu par les offres reçues (Panathinaïkos, Zamalek) et les propositions jugées insuffisantes (Blackburn Rovers, Monza, Leganés) n’ont pas poussé le club à le laisser partir. Ce choix, qui pouvait sembler par défaut, s’avère aujourd’hui être une aubaine pour Antoine Kombouaré.

S’il ne démarre pas toujours les matchs en tant que titulaire, l’avant-centre de 27 ans sait se montrer décisif au bon moment. Avec quatre réalisations cette saison, dont trois en Ligue 1 depuis janvier, il s’impose comme un véritable atout offensif. Depuis le début de l’année, chaque but de Mostafa Mohamed a eu un impact significatif sur les performances nantaises.

Son égalisation contre l’OL (1-1) en janvier, son but victorieux face à Reims (2-1) et l’unique réalisation contre le LOSC (1-0) ont permis au FC Nantes de récolter cinq points précieux sur les 13 engrangés en 2025. Ces contributions sont d’autant plus importantes que le FCN lutte toujours pour assurer son maintien. Avec 27 points au compteur et une avance de six unités sur Le Havre, actuel barragiste, le club ligérien peut remercier l’efficacité de son Pharaon.

Grâce à ses performances, Mostafa Mohamed a été convoqué par Hossam Hassan pour les matchs de qualification de l’Égypte à la Coupe du Monde 2026 face à l’Éthiopie et la Sierra Leone. Relégué derrière Salah et Marmoush en sélection, il pourrait néanmoins avoir sa chance. En attendant, le FC Nantes espère que son buteur continuera à briller et à offrir des points essentiels dans la course au maintien.