Mercato LOSC : Accord trouvé, le Barça tient un crack de Lille à 0€

Le FC Barcelone pourrait frapper un joli coup à Lille lors du prochain mercato estival. Les Catalans auraient trouvé un accord de principe avec le milieu de terrain du LOSC, Angel Gomes.

Mercato LOSC : Angel Gomes vers la Liga cet été ?

En fin de contrat en juin prochain, le milieu offensif anglais Angel Gomes va quitter Lille à la fin de cette saison. Jusqu’à présent, les dirigeants du LOSC et l’international anglais n’ont pas encore trouvé un accord pour une prolongation de son bail. Tout indique qu’il va plier ses bagages cet été, à moins que la direction lilloise ne lui soumette une proposition de prolongation de contrat plus alléchante.

Angel Gomes est dans le viseur des plus grandes écuries européennes, dont le FC Barcelone. Les dirigeants catalans ont accéléré les négociations avec l’entourage du joueur ces dernières semaines, et les deux parties auraient trouvé un accord de principe, selon les informations de Todofichajes.

Angel Gomes coche toutes les cases du profil recherché par les Blaugrana. Le FC Barcelone pourrait accueillir gratuitement le joueur lors du prochain mercato estival, puisqu’il n’aura pas à payer d’indemnité de transfert. Le leader de la Liga est en pole position pour conclure ce dossier et attirer l’ancien espoir de Manchester United, qui pourrait venir renforcer l’entrejeu barcelonais dès cet été.

Cependant, le Barça doit être prudent, puisque d’autres clubs flairent aussi ce joli coup. Selon les informations de The Guardian, West Ham aurait aussi entamé des discussions avec l’entourage d’Angel Gomes, dans le cadre d’un éventuel transfert l’été prochain.

Daily Star a également fait le point sur ce dossier et a révélé que les dirigeants de Manchester United s’activent aussi pour rapatrier Angel Gomes. Le technicien des Red Devils, Ruben Amorim, aime le profil du milieu anglais et insiste pour son retour à Old Trafford. Tottenham et Newcastle United auraient aussi jeté leur dévolu sur le crack de Lille. Cette saison, Angel Gomes a déjà fait 20 apparitions toutes compétitions confondues avec les Dogues et a inscrit deux buts.