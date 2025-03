Mercato OM : Pablo Longoria défie le PSG pour un défenseur

Un mercato mouvementé se profile entre l’OM et le PSG. Le club présidé par Pablo Longoria s’intéresse à n jeune défenseur de Fenerbahçe, suivi de très près par les Parisiens.

Mercato OM : Pablo Longoria concurrence le PSG pour Yusuf Akçiçek

La rivalité entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ne se limite pas aux affrontements sur le terrain. Les deux clubs, éternels rivaux du championnat français, sont également en concurrence sur le marché des transferts. Le média turc Sabah révèle en effet que l’OM et le PSG ont un intérêt commun pour Yusuf Akçiçek, défenseur central de Fenerbahçe.

Du haut de ses 19 ans, ce talent turc commence à s’imposer sous les ordres de José Mourinho avec de solides prestations. En 16 apparitions, le jeune joueur a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive, un apport offensif intéressant pour un défenseur central. Le technicien portugais lui fait de plus en plus confiance. Cette montée en puissance lui a valu une convocation en sélection nationale de Turquie et a attiré l’attention des recruteurs européens.

D’autres clubs européens en embuscade sur le dossier

La source indique que le PSG a envoyé son recruteur en chef, Pierre Reynaud, pour observer Yusuf Akçiçek à plusieurs reprises. L’OM n’est pas en reste, et ambitionne également de s’offrir ce jeune défenseur lors du prochain mercato. En quête de renfort défensif, le LOSC serait aussi sur ses traces, tout comme le Bayern Munich Manchester United et Tottenham.

Cette forte concurrence risque de faire grimper les enchères. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek est estimé à environ 5,5 millions d’euros selon Transfermarkt. Fenerbahçe devrait demander un montant supérieur avant de céder son jeune défenseur. Quoi qu’il en soit, la rivalité entre l’OM et le PSG sur le mercato promet d’être intense dans les mois à venir.