OM : Un départ retentissant annoncé à Marseille !

L’OM pourrait faire face à l’un des départs les plus importants au club dans les prochaines années. Alors que le club de Marseille semble avoir retrouvé une certaine stabilité et travaille désormais sur un nouveau projet, la question de l’avenir de l’un des hommes forts de ce renouveau refait surface.

Pablo Longoria à l’OM : Bientôt la fin de l’histoire ?

Arrivé à Marseille en 2020 en tant que directeur sportif, Pablo Longoria a rapidement grimpé les échelons pour devenir président. Cependant, son histoire avec le club pourrait être sur le point de prendre fin d’ici quelques années. Bien que l’Espagnol ait marqué les esprits par ses choix stratégiques et son leadership, des rumeurs persistantes laissent entendre qu’un départ pourrait être imminent.

Un départ qui n’est plus seulement spéculatif, mais semble de plus en plus probable. Dans le podcast de La Provence, le journaliste Alexandre Jacquin a évoqué l’avenir de Longoria, soulignant son potentiel immense : « Il a un potentiel pour aller très loin et peut-être qu’il ne restera pas à l’OM éternellement », a-t-il confié. En effet, à seulement 38 ans, l’Espagnol a déjà prouvé qu’il est bien plus qu’un simple dirigeant.

Jacquin estime même qu’à 50 ans, Longoria pourrait figurer parmi les plus grands dirigeants du football mondial. Un parcours impressionnant pour un homme encore jeune et ambitieux. L’ancien de Valence n’est pas seulement un homme de club, mais un visionnaire dans l’univers du football moderne. Selon Jacquin, il incarne le « profil du dirigeant du football de demain ».

Ses compétences et son approche novatrice pourraient l’amener à franchir de nouvelles étapes, bien au-delà de Marseille. Cependant, ce qui reste incertain, c’est la durée de son aventure à la tête du club marseillais.