Mercato PSG : Florian Wirtz, la prochaine folie d’Al-Khelaïfi ?

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le PSG souhaite poursuivre son recrutement de jeunes stars en ciblant la pépite Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. En concurrence avec d’autres grands clubs européens, Nasser Al-Khelaïfi espère réaliser un autre coup de génie.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi prêt à tout pour Florian Wirtz

Déterminé à construire une équipe de jeunes talents, le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter à la sensation géorgienne Khvicha Kvaratskhelia, arraché au SSC Naples cet hiver contre un chèque de 70 millions d’euros. Déjà séduit par la polyvalence, la technique, l’efficacité et l’état d’esprit de son nouveau protégé, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, qui se réjouit déjà de tenir le joueur idéal pour renforcer son secteur offensif, rêve désormais de voir débarquer d’autres talents du même calibre.

Lisez aussi : Mercato PSG : Le tarif est dévoilé pour Florian Wirtz !

À voir Mercato FC Nantes : Le FCN tremble pour Moses Simon !

Et Nasser Al-Khelaïfi semble prêt à tout pour combler les attentes de son coach. D’après Livefoot, le président du club de la capitale aimerait attirer Florian Wirtz l’été prochain. À 21 ans, le joueur du Bayer Leverkusen est considéré comme l’un des meilleurs milieux offensifs européens.

Sa vision du jeu, sa créativité et sa combativité correspondent parfaitement au nouveau projet parisien porté par Luis Enrique. Cependant, le Paris SG devra se montrer très convaincant pour parvenir à ses fins dans ce dossier. Le Bayern Munich ayant une longueur d’avance sur cette piste.

Lisez aussi : Course effrénée pour Florian Wirtz : Leverkusen répond cash au PSG

Le Paris SG déjà distancé pour Florian Wirtz ?

À un an de la Coupe du Monde 2026, Florian Wirtz sait que son choix de cet été sera déterminant. Pour sa première participation à un Mondial avec l’équipe d’Allemagne, le protégé de Xabi Alonzo ne veut pas se tromper et préfère rester en Bundesliga jusqu’à la compétition mondiale, qui se tiendra en juin et juillet 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique.

À voir Mercato ASSE : Décision forte et anticipée pour un joueur prêté

Lisez aussi : Mercato : Le Real Madrid se lance à l’assaut de Florian Wirtz

L’offre financière du Bayern Munich pourrait donc peser lourd dans sa décision. Reste à voir si les performances récentes du collectif de Luis Enrique, dont le style de jeu séduit l’Europe entière, parviendront à le convaincre de rejoindre la bande à Ousmane Dembélé plutôt que de rester dans son pays.