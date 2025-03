AS Monaco Mercato : Adi Hütter affole l’Europe !

Plusieurs clubs ont tenté de chiper Adi Hütter à l’AS Monaco. Mais le technicien autrichien a décliné les offres et a prolongé son contrat avec l’ASM.

AS Monaco Mercato : Adi Hütter reste à l’ASM

Depuis son arrivée à l’AS Monaco il y a près de deux ans, Adi Hütter a transformé le club de la Principauté. L’entraîneur autrichien a su bâtir une équipe compétitive et attire ainsi les convoitises de plusieurs formations européennes. Ses statistiques à la tête de l’ASM sont impressionnantes : une deuxième place en Ligue 1 la saison dernière, un bon parcours en Ligue des champions cette année et une position toujours solide dans le haut de tableau du championnat.

Dans une interview accordée à L’Équipe durant cette trêve internationale, Adi Hütter a indiqué que plusieurs prétendants ont frappé à la porte pour le déloger de Monaco. Mais il a décidé de prolonger son bail avec les Monégasques en janvier dernier.

« D’autres clubs ont vu tout ça. Il y a eu des intérêts. En France, c’est peut-être une grande surprise que le club ait prolongé mon contrat si tôt. En Allemagne, c’est quelque chose de normal. Après la première saison qu’on a faite, normalement, on essaye de prolonger le contrat immédiatement. Ici, la situation est un peu différente mais je le respecte. Le calendrier était serré, on s’est tous donné du temps pour réfléchir à ce qui était le mieux pour le club », a-t-il dit.

Adi Hütter se concentre sur la fin de saison avec l’AS Monaco. Son objectif est de permettre aux Rouge et Blanc de valider leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. « Ce serait de nous requalifier pour la Ligue des champions. Parce qu’on a fait beaucoup de changements l’été dernier. On a perdu des joueurs d’expérience entre Guillermo Maripan, Wissam Ben Yedder, Youssouf Fofana, Mohamed Camara, Ismail Jakobs… Si on finit dans le top 3, on pourra dire que ce sera une grande réussite », a ajouté le technicien autrichien.

L’AS Monaco pointe actuellement à la troisième place en Ligue 1 avec 47 points.