OM Mercato : Clauss règle ses derniers comptes avec Marseille

Chassé de l’OM pendant le dernier mercato d’été, Jonathan Clauss a rebondi à l’OGC Nice. Cependant, il en veut à la direction du club phocéen, mais également à Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur dont il a attendu en vain un signal positif.

Jonathan Clauss était devenu indésirable à l’OM après deux saisons (2022-2024). Les dirigeants du club, en particulier le président Pablo Longoria et le directeur sportif Medhi Benatia, ne souhaitaient plus le voir dans leur effectif. Mis sur le marché des transferts, le défenseur international français a rejoint l’OGC Nice et son ancien entraîneur au RC Lens, Franck Haise.

Bénéficiant de la confiance de ce dernier, l’arrière latéral droit s’est rapidement imposé dans le groupe niçois. Néanmoins, il n’a toujours pas digéré son départ inattendu de l’Olympique de Marseille. Le joueur de 32 ans estime qu’il avait encore beaucoup à prouver au sein du club phocéen.

« La direction avait clairement décidé que c’était fini pour moi ! Je le vis mal parce que je suis un compétiteur et j’avais envie de faire mieux que ce que j’avais fait, même si je ne pensais pas avoir mal fait. J’ai du mal à me défaire de cette frustration […] « , a-t-il confié dans le podcast Kampo.

Jonathan Clauss regrette également amèrement l’attitude du nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, qui n’a pas osé lui donner sa chance après avoir remplacé Jean-Louis Gasset.

« Le dernier espoir que j’avais, c’était qu’il arrive et qu’il souhaite peut-être que je reste. Finalement, je n’ai eu aucun contact avec lui. Du coup, je me suis demandé si c’était lui qui ne voulait pas de moi ou la direction. J’attendais au moins un signe, et je ne l’ai pas eu« , a-t-il déploré.