ASSE : Vers un record d’affluence à Geoffroy-Guichard face au PSG

À quatre jours du match opposant l’ASSE au PSG à Geoffroy-Guichard, lors de la 27e journée de Ligue 1, la mobilisation des supporters des Verts tend à battre le record d’affluence de la saison.

L’ASSE se rassemble d’abord, avant de déferler dans le stade Geoffroy-Guichard

L’ASSE s’apprête à recevoir le Paris Saint-Germain, samedi, dans un contexte particulier. En effet, deux groupes de supporters du club stéphanois, les Magic Fans et les Green Angels, sont menacés de dissolution par le gouvernement.

Pour marquer le coup, le peuple vert se mobilise et compte envoyer un message fort au ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau. Les supporters de l’AS Saint-Etienne ont lancé un appel à un grand rassemblement de tous les fans, samedi à 12 heures sur la place Jean Jaurès, située en centre-ville. Cette initiative est soutenue par le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, ainsi que par les autorités politiques et sportives de la Loire.

Plus de 34 500 spectateurs déjà enregistrés pour AS Saint-Etienne – Paris SG

À la suite de ce rassemblement populaire, les supporters des Verts convergeront vers le stade Geoffroy-Guichard pour le match contre le PSG, dont le public est interdit de déplacement à Saint-Etienne. Selon les chiffres d’Evect, plus de 34 500 places ont déjà été vendues pour cette confrontation entre Stéphanois et Parisiens.

À cette allure, les supporters des Verts pourraient bien battre un nouveau record d’affluence dans le Chaudron cette saison, d’autant plus que les balcons des kops Nord et Sud ont été rouverts, portant la capacité du stade à 40 372 spectateurs.

Pour rappel, le record d’affluence actuel de la saison est de 36 832 spectateurs. Il a été établi lors de la réception du RC Lens, le 19 octobre dernier, pour la 8e journée de Ligue 1. L’ASSE s’était inclinée (2-0) en présence du nouveau propriétaire du club, Larry Tanenbaum.