Mercato PSG: Un transfert à Paris piloté par le gouvernement

En 2000, le retour de Nicolas Anelka au PSG ne serait pas seulement une décision sportive. Selon son ancien agent, Marc Roger, le gouvernement français aurait exercé des pressions pour faciliter son transfert.

Un retour au PSG sous influence ?

Après des passages remarqués à Arsenal et au Real Madrid, Nicolas Anelka revient au Paris SG en 2000. À l’époque, ce transfert semble être une simple opération de marché, mais la réalité serait bien plus complexe. Son ex-agent Marc Roger a récemment fait une révélation surprenante : « Oui, il y a ce retour dans la capitale pour Nicolas Anelka. Donc on part au PSG, mais là il y avait une histoire un peu politique. Vous vous rappelez qu’il y avait les quartiers qui étaient en feu. Il y avait une volonté nationale et politique pour que l’opération se réalise », a-t-il confié.

Une pression directe du gouvernement sur le PSG

Selon Marc Roger, le gouvernement français aurait directement influencé ce transfert pour des raisons dépassant le simple cadre du football. Il explique : « Le gouvernement a fait un peu des pressions sur le PSG en disant qu’il fallait faire venir des joueurs comme Anelka, des vrais Parisiens, des gars qui sortent des quartiers. Il y a eu une insistance gouvernementale, au PSG on ne me l’a jamais caché ».

L’objectif ? Ramener une figure issue de la banlieue parisienne dans le club phare de la capitale pour apaiser les tensions sociales de l’époque. Si le Paris a été sous pression pour faire revenir Anelka, le Real Madrid, alors propriétaire du joueur, aurait su tirer parti de la situation. « D’ailleurs, le Real en a profité aussi. Parce que quand le Real l’a appris, le transfert a changé de prix », affirme Marc Roger.

Le club espagnol aurait ainsi revu ses exigences financières à la hausse, sachant que l’opération était devenue une affaire d’État. Cette affaire pose la question de l’ingérence du pouvoir politique dans le sport. Si cette pression gouvernementale a réellement existé, elle illustre à quel point le football peut être un outil d’influence sociale et politique. Plus de 20 ans après, cette révélation relance le débat sur le rôle du football dans la société et les coulisses du mercato.