Mercato Stade Rennais : Un champion du monde snobe le SRFC

Annoncé sur les tablettes du Stade Rennais en vue du prochain mercato estival, Florian Thauvin ne viendra finalement pas à Rennes. L’international français va prolonger son contrat avec l’Udinese.

Mercato Stade Rennais : Florian Thauvin tranche pour son avenir

Florian Thauvin brille en Serie A avec l’Udinese et son avenir est désormais scellé. En grande forme cette saison, l’attaquant français de 32 ans affiche un bilan de 8 buts et 3 passes décisives sous les couleurs du club italien.

En octobre dernier, le champion du monde avait indiqué qu’il se sentait heureux au sein de cette formation de Serie A. « Mon contrat avec l’Udinese expire en juin. Je me sens vraiment bien ici, mais j’ai toujours dit qu’un joueur de haut niveau aspirait à jouer le plus haut possible », a-t-il dit.

En fin de contrat avec l’Udinese, Florian Thauvin dispose d’une option pour étendre son bail jusqu’en 2026. Certains médias ont indiqué que le joueur privilégie un retour en France pour évoluer en Ligue 1. Selon Jeunes Footeux, l’international tricolore pourrait poser ses valises au Stade Rennais. Mais l’attaquant tricolore aurait fait le choix de rester encore à l’Udinese pendant quelques saisons.

Les belles performances de Florian Thauvin ont convaincu les dirigeants de l’Udinese de le garder. Gianluca Nani, le directeur technique de l’Udinese, a confirmé la prolongation du contrat de Thauvin jusqu’en 2026. « Nous sommes prêts à déclencher l’option de prolongation de contrat de Florian Thauvin jusqu’en 2026. Pas de doute : il jouera avec nous lors de la prochaine saison », a-t-il révélé sur la chaîne TV12.

Le Stade Rennais ne pourra donc pas recruter Florian Thauvin lors du prochain mercato estival. Sauf retournement de situation, le joueur français va poursuivre l’aventure avec l’Udinese la saison prochaine.