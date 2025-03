Stade Rennais : Le successeur de Frédéric Massara connu !

Le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, est désormais sur la sellette à Rennes. Le président du SRFC, Arnaud Pouille aurait déjà trouvé son successeur.

Le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, passe certainement ses derniers mois à Rennes. Le dirigeant italien n’est plus en odeur de sainteté en Bretagne et pourrait perdre son poste dans les prochaines semaines en raison des mauvais résultats du club breton cette saison.

Le Stade Rennais occupe une modeste 12e place en Ligue 1 avec huit points d’avance sur le barragiste et un retard de quinze unités sur la sixième place, qualificative pour l’Europe. Selon Ouest-France, la direction rennaise prépare une refonte de son organisation sportive. Recruté en juillet 2024, Frédéric Massara paie les échecs du mercato estival. Plusieurs recrues, telles qu’Albert Grönbaek, Glen Kamara, Jota, Henrik Meister et Leo Østigård, n’ont pas convaincu et ont été prêtées à d’autres clubs lors du dernier mercato hivernal.

Pour insuffler une nouvelle dynamique et préparer la prochaine saison, les dirigeants rennais envisagent de confier les rênes de la direction sportive à Loïc Désiré, l’actuel responsable du recrutement du RC Strasbourg. Ce dernier fait du bon travail au sein de cette formation et déniche des joueurs talentueux.

Arnaud Pouille, président exécutif du Stade Rennais, suit son travail depuis longtemps. Il apprécie sa capacité à développer les jeunes joueurs. Des discussions auraient déjà eu lieu entre les deux parties.

