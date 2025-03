Vente PSG : Le Qatar confirme ses intentions !

Échaudé par les nombreuses poursuites judiciaires à l’endroit de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, le Qatar envisage de réduire ses investissements en France. Ce qui pourrait impacter le Paris SG dans le futur.

Vente PSG : Le Qatar confirme sa stratégie, vente de parts en vue

Ce jeudi, L’Équipe fait un nouveau point sur les intentions du Qatar concernant le PSG. Si une vente du club n’est absolument pas à l’ordre du jour, une tendance se confirme : la volonté du Qatar de céder de nouvelles parts. QSI a déjà cédé 12,5 % au fonds d’investissement américain Arctos ces derniers mois, et de nouvelles discussions avec d’autres investisseurs potentiels sont envisageables prochainement.

Le club, en quête constante de développement économique sous la houlette de son président Nasser Al-Khelaïfi, envisage notamment la construction d’un nouveau stade, un projet d’envergure estimé à un milliard d’euros. Fort de sa croissance continue, le PSG ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Pour concrétiser ses ambitions, le club a besoin de fonds supplémentaires.

Dans cette optique, la direction parisienne explore activement la possibilité d’accueillir de nouveaux investisseurs au capital du club, en complément d’Arctos, déjà présent. Comme pour Arctos, l’objectif serait principalement de soutenir le développement des infrastructures, et non de s’impliquer dans le domaine sportif. Même si cette stratégie du Qatar interroge.

QSI sur le point de racheter le club de Malaga

Propriétaire du PSG depuis 2011, Qatar Sports Investments est en passe de racheter le club espagnol de Malaga et pourrait faire entrer de nouveaux investisseurs au PSG, quelques mois après Arctos. Parallèlement, Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du PSG, est en passe de finaliser le rachat du club espagnol de Malaga, selon les informations de L’Équipe.

Cette acquisition pourrait générer de nouvelles sources de financement pour le PSG. QSI a également investi dans le club portugais de Braga et explore d’autres opportunités d’investissement en Belgique. Cette stratégie de diversification des investissements soulève des questions quant à l’implication future du Qatar dans le PSG. Selon des sources proches du dossier citées par L’Équipe, QSI cherche à apporter de nouvelles idées et à renforcer le projet existant. Exclusive: Qatar Sports Investments, the majority-owner of Paris Saint-Germain, is exploring a takeover of Malaga CF (Champions League quarter-finalists in 2013 but now in Spanish football’s second tier) – a deal that would add to the Gulf state’s growing sports portfolio.— Mark Kleinman (@MarkKleinmanSky) March 26, 2025

« Des sources proches du dossier nous ont assuré que QSI ne souhaitait pas se désengager, mais simplement explorer des pistes d’investisseurs capables d’apporter de nouvelles idées au projet existant », tempère le quotidien sportif, confirmant ainsi que l’objectif du Qatar n’est pas de vendre complètement le Paris SG à l’avenir, et encore moins à un moment où tout se déroule au mieux sur le plan sportif.

Le journal national révèle par ailleurs qu’en cas de rachat de Malaga, le Qatar pourrait établir des « ponts » avec le PSG, notamment concernant les jeunes joueurs ou ceux non retenus par le club parisien, comme c’est le cas avec Braga depuis l’entrée de QSI au capital du club portugais.