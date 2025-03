ASSE : Horneland et son défi fou, faire tomber le PSG !

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE, s’est lancé dans un défi fou. Il veut faire chuter le PSG, invaincu depuis 26 journées de Ligue 1, samedi (19h) au stade Geoffroy-Guichard.

L’ASSE relégable, le PSG leader et intouchable : choc des extrêmes

L’ASSE retrouve le championnat ce samedi, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, pour un choc face au Paris Saint-Germain. Cette rencontre oppose les Parisiens, leaders incontestés de Ligue 1, aux Stéphanois, avant-derniers et menacés de relégation en Ligue 2.

Le Paris Saint-Germain domine largement le classement avec 19 points d’avance sur son dauphin et pourrait même être sacré champion dès cette journée, si l’Olympique de Marseille ne prend pas de points contre le Stade de Reims. En plus d’être invaincue, l’équipe de Luis Enrique possède la meilleure défense et la meilleure attaque du championnat.

De son côté, l’AS Saint-Etienne affiche la pire défense et la pire attaque, à l’exception de la lanterne rouge, le Montpellier HSC. L’équipe d’Eirik Horneland est sur une série de cinq défaites et quatre matchs nuls.

Elle n’a plus remporté de victoire depuis le succès face à Reims, le 4 janvier 2025, qui reste son unique victoire sous la direction du nouvel entraîneur. Le bilan entier de l’ASSE est de quinze défaites, cinq matchs nuls et cinq victoires en 25 matchs.

Horneland rêve d’un exploit de Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain

Le club promu en Ligue 1 accuse un retard de 48 points sur le PSG. Malgré cet écart abyssal, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne rêve d’un exploit de son équipe samedi. « Jusqu’à présent, personne n’a battu le PSG. Nous devons avoir l’ambition d’être la première équipe à le faire », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Le technicien norvégien a même livré les clés du match pour son équipe : « Cette volonté de faire tomber Paris ne suffit pas ! Il faudra énormément de qualité et d’engagement pour rivaliser avec une équipe qui est actuellement l’une des meilleures d’Europe », a-t-il nuancé.