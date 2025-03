ASSE : Un retour et un changement en vue, la compo face au PSG

L’entraîneur de l’ASSE a effectivement récupéré trois joueurs de retour de blessure, dont deux de longue date. Eirik Horneland a son équipe presque au complet pour affronter le PSG. Cependant, il est contraint de modifier sa composition d’équipe vu la suspension de Maxime Bernauer.

ASSE-PSG : Ben Old, Wadji et Moueffek dans le groupe

L’ASSE récupère Ben Old et Ibrahima Wadji, deux joueurs blessés de longue date. Après plusieurs semaines d’entraînements collectifs, ils sont rétablis et aptes à rejouer, comme l’a confirmé Eirik Horneland lors de sa conférence de presse d’avant-match. Ibrahima Wadji figurait déjà dans le groupe de l’AS Saint-Etienne à Montpellier, mais il était resté sur le banc de touche lors du match, finalement interrompu. Quant à Ben Old, il effectue sa première apparition depuis le 5 octobre 2024.

Outre l’ailier néo-zélandais et l’avant-centre sénégalais, Aïmen Moueffek fait également partie du groupe de 20 joueurs convoqués par l’entraîneur de l’ASSE. Touché lors de l’échauffement à Montpellier, il a profité de la trêve internationale de deux semaines pour se rétablir.

Sissoko absent, en plus de Boakye et Bernauer

En revanche, les absences d’Augustine Boakye, opéré de la cheville, et de Maxime Bernauer, suspendu, contraignent Eirik Horneland à revoir ses plans. Il devrait aligner Dylan Batubinsika aux côtés de Mickaël Nadé. Le premier revient de suspension, tandis que le second a subi une opération à un doigt de la main gauche pendant la trêve.

Au milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne, aucun changement n’est attendu. Benjamin Bouchouari devrait être titulaire, Aïmen Moueffek revenant de blessure. Le Marocain devrait être associé à Florian Tardieu et Pierre Ekwah, comme face à Montpellier HSC.

En attaque, Ben Old et Ibrahima Wadji devraient débuter le match sur le banc de touche. Eirik Horneland a ses trois titulaires indiscutables en attaque : Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili sur les ailes, et Lucas Stassin en pointe. D’ailleurs, l’entraîneur de l’ASSE se passe des services d’Ibrahim Sissoko, désormais relégué loin dans la hiérarchie des attaquants.

La compo probable de l’ASSE contre le PSG :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : L. Pétrot, B. Batubinsika, M. Nadé, Y.Maçon

Milieux de terrain : B. Bouchouari, P.Ekwah, F. Tardieu

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, Y. Abdelhamid, P. Cornud, D. Appiah, A. Moueffek, L. Fomba, L. Mouton, B. Old, I. Wadji