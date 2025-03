ASSE : La première surprenante de Horneland en Ligue 1 !

Eirik Horneland a connu un événement inattendu depuis qu’il a débuté son aventure avec l’ASSE. Face à Montpellier, l’entraîneur norvégien a vécu une expérience qu’il espère ne jamais revivre.

Horneland face à une première inédite avec l’ASSE

Le 16 mars dernier, l’AS Saint-Étienne affrontait Montpellier dans une rencontre cruciale pour le maintien. Rapidement réduits à dix après l’expulsion de Maxime Bernauer (9′, 45′), les Verts ont pourtant pris l’avantage grâce à un doublé de Lucas Stassin (11′, 53′). Mais alors qu’ils menaient 2-0, la rencontre a été interrompue à la 57e minute en raison de violents incidents en tribunes.

Lisez aussi : ASSE : Horneland mise sur un duo d’attaque pour terrasser le PSG

À voir Mercato OM : Le coup de pouce surprise qui a tout changé !

Pour Eirik Horneland, cette situation était une grande première dans sa carrière d’entraîneur. « C’est la première fois que je suis confronté à un arrêt de match et c’est quelque chose que je n’espère pas revivre », a-t-il confié en conférence de presse. Habitué à des scénarios plus classiques en Norvège, le technicien de 50 ans a dû faire face à une situation exceptionnelle en Ligue 1.

Une frustration mal dissimulée

Au-delà du choc de voir son match stoppé, Horneland aurait préféré aller au bout de la rencontre. « Lorsque le match s’est arrêté, j’ai souhaité que le problème soit réglé et que le match reprenne pour qu’il aille à son terme, car je souhaite être fair-play et c’était le scénario le plus juste pour nous, pour Montpellier et pour la Ligue », a-t-il poursuivi.

Lisez aussi : ASSE : Horneland et son défi fou, faire tomber le PSG !

Désormais, l’ASSE attend la décision des instances sur l’issue de ce match. Horneland se veut pragmatique : « Désormais, la décision autour de cette rencontre appartient à d’autres. Quelle qu’elle soit, on devra s’adapter », a-t-il déclaré. Une position résignée, mais qui traduit bien l’incertitude pesant sur les Verts.

À voir Mercato : Le PSG revient à la charge pour une star du Barça