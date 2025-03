Classement OL : Lyon rate une occasion en or à Strasbourg !

L’OL chute au classement à la suite de sa défaite face au RC Strasbourg (4-2), vendredi, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Et c’est une mauvaise opération pour les Lyonnais dans la course au podium, car ils sont en plus sous la menace du LOSC.

Classement : L’OL s’écroule à Strasbourg et plonge à la 6e place

Cinquième au classement, l’OL a perdu une place au profit du RC Strasbourg, un adversaire qui l’a lourdement battu au stade de la Meinau (4-2). Après une première période largement dominée, mais sans réussite, l’équipe de l’Olympique lyonnais a complètement sombré en seconde période.

Les Strasbourgeois sont revenus sur le terrain plus conquérants et tranchants après la pause. Insaisissables, Dilane Bakwa (22 ans), Emanuel Emegha (22 ans) et Valentin Barco (20 ans) ont fait des misères aux Lyonnais.

Cette défaite de l’OL est lourde de conséquences ! Alors qu’il avait l’opportunité de se hisser sur le podium, le club rhodanien chute à la 6e place. Il se fait ainsi doubler par son adversaire, le Racing Club de Strasbourg Alsace, désormais 5e.

L’Olympique Lyonnais perd gros et voit le podium s’éloigner

Mais ce n’est pas tout ! L’équipe de Paulo Fonseca pourrait même dégringoler à la 7e place au classement, si Lille OSC remporte son match contre le RC Lens, dimanche, en clôture de cette journée.

En attendant le match de l’OM (2e) à Reims, puis le derby entre l’AS Monaco (3e) et l’OGC Nice (4e), ce samedi (21h05), l’Olympique Lyonnais se retrouve dans une mauvaise posture dans la course à la Ligue des champions.

Ses adversaires directs pourraient creuser l’écart et ainsi compromettre les chances de Lyon de décrocher une place sur le podium.

En tout cas, l’OL est passé à côté d’une belle occasion, car il avait la possibilité de mettre la pression sur les Marseillais, les Monégasques et les Niçois, mais il l’a gâchée !

Dommage pour les hommes de Paulo Fonseca, qui ont encore 7 matchs, dont deux confrontations directes avec le LOSC et Monaco, pour se relancer dans la course.

