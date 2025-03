Mercato PSG : Un crack espagnol pour remplacer Donnarumma ?

Dans l’éventualité d’un départ de Gianluigi Donnarumma à l’issue de la saison, le PSG serait sur les traces d’un jeune gardien espagnol prometteur. Explications.

Mercato : Le PSG prêt à miser sur une révélation espagnole ?

Le prochain mercato estival s’annonce crucial pour le PSG, notamment en ce qui concerne le poste de gardien de but. Gianluigi Donnarumma, souvent critiqué pour ses difficultés dans les airs, son manque d’autorité et son jeu au pied parfois hasardeux, pourrait perdre sa place, malgré des négociations pour une prolongation de son contrat qui expire en juin 2026.

Lisez aussi : Coup de tonnerre : Gianluigi Donnarumma veut quitter le PSG !

À voir ASSE : Maintien, qui sont les équipes à la lutte avec Sainté ?

Le PSG aurait déjà ciblé un portier espagnol pour le remplacer. En effet, selon les informations du journal AS, Joan Garcia, le gardien de l’Espanyol Barcelone, serait dans le collimateur des dirigeants du Paris SG. Auteur d’une grande saison sous les couleurs de l’Espanyol Barcelone, avec notamment 100 arrêts cette saison, le portier de 23 ans a récemment été honoré pour la deuxième fois consécutive en Espagne avec le trophée de la « parade du mois. »

Le quotidien madrilène rapporte que le Paris Saint-Germain figure parmi les clubs qui suivent de près l’évolution de Joan Garcia. Mais le Champion de France en titre n’est pas seul sur ce coup puisque le Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Barça, Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen seraient aussi sur ses traces. Si cette liste prestigieuse témoigne du potentiel de l’international espoir espagnol et de sa capacité à s’imposer au plus haut niveau, ses dirigeants ne comptent pas le brader.

Le Paris SG prêt à lâcher 20M€ pour Joan Garcia ?

Révélation de la saison avec l’Espanyol Barcelone, Joan Garcia suscite l’intérêt de nombreux clubs européens. Titulaire indiscutable, il a disputé 27 matches en Liga, réalisant des performances remarquées. Selon le quotidien AS, le Paris Saint-Germain figure parmi les clubs qui suivent de près l’évolution du portier espagnol. 🚨 Arsenal want goalkeeper Joan Garcia to be number two to David Raya and he is open to the move.



(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/8qs4iGBPzR— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 29, 2025

Lisez aussi : Mercato PSG : Donnarumma prêt à trahir pour l’Inter Milan ?

Cependant, rien ne garantit que le PSG passera à l’action cet été. Le club de la capitale, également intéressé par Lucas Chevalier (Lille), devra d’abord se séparer de Gianluigi Donnarumma ou de Matvey Safonov avant d’envisager le recrutement d’un nouveau gardien pour occuper le poste de numéro 1 ou de numéro 2 dans l’équipe de Luis Enrique.

À voir Le LOSC subit un sale coup de l’OM !

Lisez aussi : Mercato PSG : Coup de tonnerre en vue pour Donnarumma ?

Par ailleurs, le PSG aurait déjà validé l’arrivée du jeune gardien de l’AS Rome, Renato Marin (18 ans). Si cette signature se confirme, ce dernier serait plutôt destiné à un rôle de numéro 3, en remplacement d’Arnau Tenas, qui souhaite obtenir plus de temps de jeu. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Joan Garcia est évalué à 20 millions d’euros.