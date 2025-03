Mercato PSG : Coup de tonnerre en vue pour Donnarumma ?

La prolongation de Gianluigi Donnarumma au PSG est au point mort. Pendant ce temps, l’Inter Milan surveille la situation et pourrait bien tenter sa chance pour attirer le portier italien, que ce soit dès cet été ou à l’expiration de son contrat en 2026.

Mercato PSG : L’Inter prêt à jouer un vilain tour au Paris SG pour Donnarumma

Depuis son arrivée au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma a connu des hauts et des bas. Régulièrement critiqué pour certaines erreurs, il a su répondre présent dans les grands rendez-vous, notamment lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool. Pourtant, son avenir dans la capitale reste flou. Alors que le club parisien souhaite prolonger son contrat, les négociations achoppent sur l’aspect financier.

Actuellement rémunéré à hauteur de 10 millions d’euros nets par an, l’Italien et son entourage espèrent une revalorisation salariale. Un écart de 1,5 à 2 millions d’euros existerait entre les attentes du joueur et l’offre du club selon Calciomercato. Face à cette situation, l’Inter Milan se positionne en sérieux prétendant. Le club italien, qui cherche un gardien de classe mondiale, a déjà manifesté son intérêt.

Les Nerazzurri seraient prêts à patienter jusqu’en 2026 pour recruter l’ancien de l’AC Milan librement, mais n’excluent pas non plus une offensive dès cet été en cas d’opportunité. Cette approche pourrait séduire l’international italien, qui n’a jamais caché son attachement à son pays natal, même si un retour à l’AC Milan semble improbable. Paris doit maintenant trancher : prolonger Donnarumma en satisfaisant ses exigences ou envisager un changement de gardien.

L’option Lucas Chevalier, jeune talent du LOSC, est évoquée en cas de départ du portier italien. Une décision qui pourrait avoir un impact majeur sur l’effectif parisien dans les années à venir. Le feuilleton Donnarumma est donc loin d’être terminé, et les prochaines semaines pourraient être décisives quant à son avenir.