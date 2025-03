Mercato LOSC : Un cadre vendu pour redresser les comptes ?

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, les dernières rumeurs évoquent un éventuel départ colossal pour redresser les comptes du LOSC. Explications.

Mercato : Le LOSC face à un été décisif pour son avenir

La récente publication des salaires du LOSC par le quotidien L’Équipe met en lumière l’importance cruciale de joueurs tels que Benjamin André. Son rôle central dans l’équipe soulève des questions importantes concernant la stratégie du club pour la prochaine saison. À l’instar de nombreux clubs de Ligue 1, le LOSC doit composer avec des contraintes financières.

Olivier Létang, le président lillois, soucieux de maintenir l’équilibre budgétaire, envisagerait plusieurs départs à l’issue de la saison. Les transferts potentiels de Jonathan David, Angel Gomes et Rémy Cabella permettraient de réduire significativement la masse salariale. De plus, les ventes de Lucas Chevalier et Edon Zhegrova pourraient rapporter des sommes considérables dans les caisses.

Parallèlement, l’avenir de Benjamin André susciterait aussi des interrogations. Avec un salaire mensuel de 180.000 euros, le milieu de terrain français est le deuxième joueur le mieux payé de l’équipe de Bruno Genesio, dont il incarne l’âme.

À 34 ans révolus, Benjamin André demeure un élément clé sous la direction de Bruno Genesio, enchaînant les matches avec une régularité impressionnante. Son influence sur le terrain et dans le vestiaire est indéniable. Cependant, son avenir au club est désormais incertain.

Une réflexion sur l’avenir de Benjamin André

Bien qu’il incarne « l’âme du LOSC » et soit considéré comme un « pilier » de l’équipe, les dirigeants du club envisageraient sérieusement la vente de Benjamin André cet été. Un tel départ serait forcément un coup dur pour les supporters et pour l’entraîneur lillois, Bruno Genesio. Benjamin André et Lille, l’étonnant divorce du mercato d’été ? https://t.co/aKTp8ZMJkM— Foot01.com (@Foot01_com) March 30, 2025

La direction du LOSC, sous l’impulsion d’Olivier Létang, doit concilier logique sportive et impératifs économiques. La tentation de vendre Benjamin André pour éviter un départ gratuit dans un an est donc bien réelle, selon Livefoot.

Son expérience et son apport restent précieux, ce qui pourrait attirer l’intérêt de clubs en Ligue 1 et à l’étranger. Arrivé à l’été 2019 en provenance du Stade Rennais pour 7 millions d’euros, Benjamin André est actuellement évalué à 6 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.