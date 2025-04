LOSC : Panique à Lille, le géant canadien s’en va !

Le prolifique attaquant du LOSC, Jonathan David, est annoncé sur les tablettes de deux cadors italiens. La Juventus Turin et l’Inter Milan seraient prêts à lui offrir un contrat XXL.

LOSC : Jonathan David vers la Serie A ?

En fin de contrat avec le LOSC cet été, Jonathan David est libre de négocier avec son prochain club. Après cinq saisons, l’attaquant canadien de 25 ans serait sur le point de quitter Lille et d’évoluer dans un club de haut niveau. Jusqu’à présent, sa prochaine destination n’est pas connue.

Dans un entretien accordé à CBS durant la trêve internationale de mars, le crack lillois a une nouvelle fois laissé planer le doute sur son avenir. « Je ne sais pas si je vais rester ou partir. Mais si je pars, je pense que je devrais me dépasser au plus haut niveau. Quand on joue dans un grand club, on n’est jamais assuré d’être titulaire à chaque match. Je dois être performant. Je suis prêt à me battre. Je sais que c’est une année importante, c’est une décision importante, alors je prendrai la sage décision », a-t-il dit.

De nombreux prétendants se bousculent pour s’attacher ses services. Le départ de Jonathan David constituerait un coup dur pour le LOSC, qui perdrait son meilleur buteur sans indemnité de transfert. Les exigences financières du Canadien sont désormais connues.

Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Jonathan David réclame un salaire annuel brut de 9 millions d’euros. À cette somme s’ajoute une prime à la signature de 15 millions d’euros, ainsi que des frais de commission qui avoisinent les 10 millions d’euros.

L’attaquant international canadien a déjà inscrit 23 buts et délivré 10 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs de Lille cette saison. Sacha Tavolieri indique que la Juventus Turin et l’Inter Milan sont prêts à lâcher cette somme pour s’assurer les services du Canadien.