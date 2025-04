Coup de tonnerre : La Juve ramène Randal Kolo Muani au PSG !

Le prêt de Randal Kolo Muani à la Juve semblait prometteur jusqu’à récemment. Le changement d’entraîneur semble avoir tout bouleversé et le PSG pourrait se voir priver d’un gros chèque cet été. Explications.

Mercato : Randal Kolo Muani écarté, un retour au PSG se profile

Avec 5 buts en 8 matches de Serie A, Randal Kolo Muani avait rapidement convaincu Thiago Motta, qui en avait fait un titulaire au sein de l’attaque de la Juventus Turin. Mais depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de la Vieille Dame, la situation s’est brutalement refroidie.

Remplaçant lors de la victoire face au Genoa (1-0), l’international français semble désormais relégué derrière le Serbe Dusan Vlahovic dans la hiérarchie des attaquants. Un choix fort qui pourrait redistribuer les cartes. En effet, selon les informations du journaliste Nicolo Schira, le club italien ne serait plus certain de vouloir négocier un transfert définitif et envisagerait même de miser sur un autre avant-centre cet été.

De quoi renvoyer Kolo Muani à Paris à l’issue de la saison et de priver ainsi le Paris Saint-Germain d’un joli chèque de 60 millions d’euros. D’ailleurs, Tuttosport rapporte que les dirigeants de la Juventus cibleraient désormais Jonathan David, qui s’apprête à quitter le LOSC en tant qu’agent libre. Affaire à suivre…