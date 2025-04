ASSE : Encore une bonne nouvelle pour les supporters des Verts

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les supporters de l’ASSE. En sursis, à la suite de leur audience devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, ils ont reçu une deuxième bonne nouvelle de la part de Marie Barsacq, ministre des Sports.

ASSE : Sursis et lueur d’espoir pour les Magic Fans et les Green Angels

Les deux groupes de supporters de l’ASSE, les Magic Fans et les Green Angels, bénéficient d’un sursis après leur passage devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, mardi. À la suite de l’avis consultatif de la Commission, le ministère de l’Intérieur a annoncé une rencontre décisive avec le président de l’AS Saint-Etienne, avant de décider de la dissolution ou non des MF91 et des GA92.

À la suite du ministre de l’Intérieur, qui veut des garanties de la part des dirigeants du club stéphanois, la ministre des Sports, Marie Barsacq, a laissé présager d’une possible suspension de la procédure de dissolution des supporters stéphanois.

S’exprimant sur La Chaîne L’Équipe, mardi, elle a annoncé la couleur sur une éventuelle nouvelle position du gouvernement, qui tendrait vers des sanctions individuelles plutôt que collectives, mais aussi vers un dialogue renforcé.

« Avec Bruno Retailleau, nous sommes très attachés à l’individualisation des sanctions. C’est vraiment notre ligne et nous travaillons dans ce sens. […]. C’est pour ça qu’il fallait dialoguer avec les groupes de supporters pour connaître leurs intentions et apprécier les décisions à prendre concernant les faits avérés. Le dialogue a eu lieu mardi et il va se poursuivre », a-t-elle déclaré.

La ministre des Sports a ensuite fait une importante mise au point. « Monsieur Retailleau et moi sommes très soucieux du climat dans les stades. Nous sommes très attachés à ce qu’il y ait une ambiance festive dans les stades, une animation des groupes de supporters. C’est vraiment une marque de fabrique de notre championnat. Nous devons préserver cela. Mais nous sommes contre toute forme de violence. Le hooliganisme, c’est non. Le supportérisme, c’est oui », a-t-elle ensuite prévenu.