Un crack brésilien s’annonce au PSG pour conquérir l’Europe

Le PSG prépare un nouveau mercato estival mouvementé. Le club de la capitale veut poursuivre sa politique de rajeunissement de son effectif. Dans cette optique, Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG, pourrait compter sur un crack brésilien.

Mercato : Gabriel Moscardo, la promesse du PSG veut conquérir l’Europe

Considéré comme un grand espoir du Corinthians et du football brésilien au poste de milieu défensif, Gabriel Moscardo ronge son frein au Stade de Reims, où il se remet d’une nouvelle blessure. Touché aux ischio-jambiers face à Angers SCO le 25 février en Coupe de France, le joueur de 19 ans devrait faire son retour contre le RC Lens le 11 avril en Ligue 1, comme l’a indiqué son entraîneur Samba Diawara la semaine dernière, avant la victoire de Reims face à l’OM. De son côté, le jeune milieu de terrain ne cache pas son ambition de s’imposer au PSG, club qui l’a recruté en janvier 2024 contre un chèque de 20 millions d’euros.

« Je suis sûr que je vais jouer davantage dans cette dernière ligne droite avec Reims. Mon rêve est d’être au PSG, jouer la Ligue des Champions et aller en Seleção. Les six derniers mois en France n’ont pas été parfaits. Des problèmes physiques, parfois le coach mettait deux autres jeunes. Je vais chercher plus d’espace.

Quand j’aurai l’opportunité d’être sur le terrain, je vais prouver. Je vais tout faire pour trouver de l’espace et ensuite le faire au Paris SG. Tout ce que j’ai montré avec le Corinthians, je vais le montrer en Europe. Au PSG, si Dieu le veut, et en Seleção, j’espère », a déclaré Gabriel Moscardo dans une interview accordée à Radio Bandeirantes, une radio brésilienne.

Reste à voir si Luis Enrique lui donnera sa chance la saison prochaine.

