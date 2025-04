ASSE : Opéré et titularisé face au PSG, Nadé rassure avant Lens

Mickaël Nadé, défenseur de l’ASSE, a affronté le PSG samedi avec un strap à la main, à la suite d’une opération subie pendant la trêve internationale. Avant le déplacement à Lens, il donne de ses nouvelles.

Avant ASSE-RC Lens, Mickaël Nadé : « je suis à l’aise avec l’attelle, ça ne me gêne pas »

L’absence de Maxime Bernauer, suspendu, a contraint l’entraîneur de l’ASSE à titulariser Mickaël Nadé face au Paris Saint-Germain. Ce dernier avait subi une opération à un doigt de la main droite quelques jours auparavant et n’était pas complètement rétabli.

Au cours du match, le défenseur central a commis une erreur, offrant le deuxième but aux Parisiens, inscrit par Khvicha Kvaratskhelia (1-2, 50e). Bien que la défaite de l’AS Saint-Etienne (1-6) ait été un désastre collectif, la performance individuelle de Mickaël Nadé n’a pas été à la hauteur.

À quatre jours du match contre le RC Lens au stade Bollaert-Delelis, le Franco-Ivoirien se montre rassurant quant à son état de santé : « Ça va, j’ai subi une opération, mais j’ai pu reprendre assez rapidement ».

Interrogé sur une éventuelle gêne lors de la confrontaio entre l’ASSE et le PSG, il a répondu par la négative : « Pour jouer, ça ne me gêne pas. Les kinés ont bien strappé et bien protégé tout ça. Et je suis à l’aise avec l’attelle ».

