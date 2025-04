FC Nantes : Kombouaré tient le trio idéal pour défier Nice !

Après une défaite frustrante face au Havre, le FC Nantes doit rapidement se ressaisir, surtout au milieu de terrain. Antoine Kombouaré se retrouve face à un dilemme : quel trio aligner pour rivaliser avec la solidité de l’OGC Nice et son entrejeu performant ?

Un duo Leroux-Augusto pour renforcer l’entrejeu du FC Nantes

Face aux difficultés rencontrées contre le Havre, Kombouaré a semble-t-il trouvé la solution pour renforcer son milieu de terrain. Louis Leroux et Douglas Augusto, complémentaires et précieux, semblent incontournables pour la fin de saison. Leroux, apportant fraîcheur et technique, et Augusto, avec sa présence défensive unique, forment un duo capable de relever le défi, même face à des équipes plus solides.

Johann Lepenant traverse une période difficile, manquant de tranchant en défense et moins efficace dans ses sorties de balle. De plus, l’absence de Pedro Chirivella, souvent irrégulier sous pression, pourrait forcer Kombouaré à revoir ses options au milieu. La blessure de Chirivella, qui a dû quitter le terrain face au Havre, soulève des interrogations sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau dans les prochains matchs.

Coquelin : un joker précieux mais fragile

Francis Coquelin, de retour après une longue blessure, reste une pièce maîtresse pour Nantes, mais ses entrées en jeu sont encore trop sporadiques. L’expérience du milieu nantais pourrait bien reposer sur lui, mais son manque de temps de jeu soulève des questions sur son efficacité.

Le prochain match contre Nice s’annonce crucial pour Kombouaré et ses joueurs. Si Chirivella et Coquelin restent absents, l’entraîneur nantais pourrait miser sur un trio Leroux-Augusto-Coquelin pour tenir tête aux Aiglons.