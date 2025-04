OM : De Zerbi sans pitié après la victoire face à Toulouse

Sous pression après une semaine explosive, l’OM de Roberto De Zerbi a répondu sur le terrain avec une victoire face à Toulouse (3-2). En conférence de presse, l’entraîneur du club de Marseille a réglé ses comptes sans détour.

OM : La mise au point cash de Roberto De Zerbi

Après les révélations sur des tensions internes au vestiaire et des critiques sur sa gestion humaine, Roberto De Zerbi a livré un discours musclé après la victoire compliquée remportée face à Toulouse : « Je pense être une bonne personne, même si aujourd’hui certains d’entre vous me font passer pour un criminel, et ce n’est pas juste », a-t-il lancé en conférence de presse. Touché, mais pas abattu, le coach italien a réaffirmé son attachement au club :

« Je ferai toujours les choses pour le bien de mon club », a rappelé De Zerbi, après une semaine sous tension. L’Italien a également évoqué les articles de presse ayant mis en cause son management : « J’ai très mal vécu cette semaine. Ce qui s’est passé est normal dans tous les clubs. À Marseille, ça sort, ailleurs non ». Soutenu par les dirigeants, il a aussi pu compter sur le soutien de ses joueurs, comme Greenwood, Bennacer ou Rabiot.

Le Vélodrome comme exutoire

Soulagé par la réaction de ses joueurs, De Zerbi a salué le soutien du public du Vélodrome : « C’était une semaine pesante pour nous. J’ai aimé que ce grand stade ait applaudi et salué les joueurs ce soir », s’est consolé l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Il n’a pas manqué d’ailleurs d’encenser Greenwood, auteur d’un but et en regain de forme.

Il a tenu à rappeler son ambition de voir l’ancien de Manchester United réussir à Marseille. « C’est moi qui l’ai fait venir. Je veux l’aider à devenir encore plus important », a déclaré Roberto De Zerbi. L’OM retrouve la 2e place, et l’Italien, un peu de sérénité avant un déplacement explosif à Monaco.

