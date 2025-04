Mercato FC Nantes : le FCN sécurise un jeune crack !

Le FC Nantes pourrait réaliser un coup magistral avec le milieu de terrain français, Johan Lepenant, lors du prochain mercato estival. L’Olympique Lyonnais va s’en mordre les doigts.

Mercato FC Nantes : Johan Lepenant va rester au FCN

L’Olympique Lyonnais va perdre définitivement son jeune milieu de terrain, Johan Lepenant, prêté cette saison au FC Nantes avec une option d’achat fixée à seulement 2,5 millions d’euros. Un montant dérisoire au vu de l’impact du joueur chez les Canaris et de sa valeur actuelle.

Freiné par les blessures et peu utilisé à Lyon, Johan Lepenant n’a pas vraiment eu sa chance sous le maillot rhodanien. Pourtant, le joueur formé à Caen possède un vrai potentiel. Le FC Nantes ne s’y est pas trompé en le récupérant l’été dernier. Sous les ordres d’Antoine Kombouaré, l’international Espoirs français (6 sélections) s’est imposé comme un pilier de l’entrejeu. Il a déjà disputé 24 matchs de Ligue 1 avec le FCN cette saison.

Selon les informations de Live Foot, le FC Nantes va sans surprise lever l’option d’achat à la fin de l’exercice. En octobre 2024, le technicien nantais, Antoine Kombouaré, a confirmé que le club allait lever l’option d’achat de la pépite française à la fin de cette saison.

« On sait depuis le début qu’on va le garder. On n’a pas pu le faire pour des raisons financières car on ne pouvait pas payer le contrat. On a poussé jusqu’au dernier moment pour le voir jouer contre son club, qui d’ailleurs ne le sera plus car il y a de grandes chances qu’il reste avec nous. », avait déclaré le coach des Canaris.

La valeur marchande de Johan Lepenant aurait déjà triplé et atteint les 7 millions d’euros. Le club de Loire-Atlantique pourrait même écouter les offres à hauteur de 10 millions si une formation européenne se manifeste cet été. Une belle opération pour Waldemar Kita, qui pourrait ainsi acheter Lepenant pour 2,5 millions et le revendre presque immédiatement trois à quatre fois plus cher.