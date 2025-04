PSG : Luis Enrique tente un pari offensif contre Aston Villa

Pour le choc entre le PSG et Aston Villa en quart de finale de la Ligue des champions, Roberto De Zerbi ambitionne d’apporter quelques modifications tactiques. Découvrez sa composition d’équipe attendue.

PSG-Aston Villa : Luis Enrique prêt à aligner Désiré Doué, Bradley Barcola sur le banc ?

Fort de son récent sacre en Ligue 1, le Paris Saint-Germain tourne désormais son regard vers son ambition ultime : la Ligue des Champions. Ce mercredi, le Parc des Princes sera le théâtre du quart de finale aller entre le PSG et Aston Villa. Un rendez-vous européen que les Parisiens abordent avec la ferme intention de prendre un avantage avant le match retour.

Malgré l’absence de son capitaine Marquinhos, suspendu, l’entraîneur Luis Enrique entend aligner une formation des plus compétitives. En défense centrale, Lucas Beraldo est pressenti pour pallier ce manque et devrait évoluer aux côtés de Pacho. Les ailes seront vraisemblablement occupées par les latéraux habituels, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, apportant leur puissance et leur vitesse.

Le milieu de terrain devrait conserver sa structure habituelle, avec la confiance renouvelée envers le trio composé de Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. C’est en attaque que Luis Enrique pourrait créer la surprise. Alors que la présence d’Ousmane Dembélé est une certitude, Désiré Doué, auteur de belles prestations ces dernières semaines, est fortement pressenti pour débuter et mettre à mal la défense d’Aston Villa.

L’identité du troisième attaquant demeure une incertitude, avec la possible titularisation de Khvicha Kvaratskhelia ou de Bradley Barcola. Ce choix tactique atteste en tout cas de la volonté de l’entraîneur espagnol d’allier expérience et fraîcheur pour ce choc européen et remporter la victoire à domicile. Il faudra toute de même se méfier des Anglais. .

La composition probable du Paris Saint-Germain

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi (c), Beraldo, Pacho, Mendes

Milieux de terrain : Ruiz, Vitinha, Neves

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

