Stade Rennais : C’est terminé pour Steve Mandanda !

Le gardien de but turc, Dogan Alemdar, est pressenti pour devenir la doublure de Brice Samba au Stade Rennais la saison prochaine. Steve Mandanda devra quitter le SRFC pour se relancer ailleurs.

Actuellement classé 12ème de Ligue 1, le Stade Rennais vit une saison décevante au regard des ambitions affichées et des investissements consentis lors du mercato estival 2024. Le club breton lutte pour le maintien dans l’élite à six journées de la fin du championnat. La direction du SRFC se tourne déjà vers la préparation de la saison prochaine.

Un changement important se profile au poste de gardien de but. Arrivé lors du mercato hivernal en provenance du RC Lens, Brice Samba s’est imposé comme le titulaire indiscutable. Parallèlement, le contrat de Steve Mandanda arrive à son terme et il devra laisser la place de numéro 2.

Interrogé sur son avenir au Stade Rennais en février dernier, Steve Mandanda a indiqué qu’il n’avait pas encore entamé de discussions avec ses dirigeants pour une prolongation de son contrat. « Prolonger à Rennes ? En tout cas, je n’ai discuté et échangé avec personne. Et puis encore une fois, moi-même je ne sais pas si j’ai cette force et cette volonté de continuer », avait déclaré Steve Mandanda.

Pour succéder à Steve Mandanda, le Stade Rennais semble privilégier une solution interne en la personne de Dogan Alemdar. Le jeune portier turc, sous contrat avec le club breton jusqu’en 2027, revient d’une longue absence due à une rupture des ligaments croisés. Il a récemment retrouvé les terrains avec l’équipe réserve en National 3.

À voir ASSE : Alerte rouge à Saint-Etienne avant le sprint final !

Avant sa blessure, Alemdar avait démontré son potentiel lors d’un prêt à Troyes en Ligue 2 durant la saison précédente, où il avait disputé 35 matchs. L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, et les dirigeants du club breton comptent sur Dogan Alemdar pour l’avenir. Ce dernier est prêt pour devenir la doublure de Brice Samba dès la saison prochaine.