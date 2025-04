Le PSG exclu de la LDC ? L’UEFA répond cash au clan Mbappé !

Le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG prend une nouvelle tournure. Via ses avocats, l’attaquant du Real Madrid a décidé de déposer un recours auprès de l’UEFA pour obliger le club parisien à payer ses arriérés de salaire. Cette action pourrait-elle exclure les Rouge et Bleu de la prochaine Ligue des Champions ?

PSG : Mbappé à l’attaque, la Ligue des Champions en danger ?

Alors que son différend judiciaire avec le Paris Saint-Germain s’enlise depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé a donné de la voix à travers ses avocats. L’international français réclame toujours 55 millions d’euros de salaires et de primes impayés à son ancien club. Me Verheyden, l’avocate de Mbappé, a tenu une conférence de presse ce jeudi pour détailler les démarches entreprises afin d’obtenir gain de cause.

Elle a notamment révélé que son client a déposé deux recours : l’un auprès du ministère des Sports et l’autre auprès de l’UEFA. Ce dernier recours pourrait avoir de lourdes conséquences pour le PSG, qui risque d’être exclu de la prochaine Ligue des Champions si l’instance européenne décide de sanctionner le club.

« Le 8 avril dernier, nous avons saisi le ministère des Sports, dans le cadre d’une procédure de déféré ministériel. Cette procédure permet de saisir le tribunal administratif pour contester une décision jugée contraire au droit. Nous espérons que le tribunal administratif saisira à son tour la commission de discipline de la LFP. La deuxième action concerne l’UEFA, qui doit veiller à ce que tous les clubs respectent les mêmes règles », a expliqué Me Verheyden.

« Le critère financier est particulièrement important pour nous, a-t-elle ajouté. Un club doit régler l’ensemble de ses dettes, y compris envers ses joueurs, pour participer à la compétition. Si un club doit de l’argent à un salarié, il ne peut pas obtenir sa licence pour la Ligue des Champions l’année suivant l’analyse de son dossier. L’analyse pour la saison 2025-2026 a débuté le 1er avril », poursuit-elle.

Me Verheyden a également annoncé avoir saisi la Fédération Française de Football (FFF) pour signaler à l’UEFA « un manquement grave du PSG dans le paiement des salaires dus à l’un de ses anciens salariés. » Cette action pourra-t-elle pousser l’UEFA à prononcer une exclusion du Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions ? Pas si certain.

En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, une telle sanction est très peu probable. Le prélèvement de la somme a été effectué à titre conservatoire, et l’UEFA a été informée. Cela signifie qu’aucun impact n’est envisagé en Ligue des Champions pour le moment, et certainement pas pour la saison prochaine.

