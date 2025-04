Mercato OM : Paul Pogba, un pari très risqué !

Libre depuis la fin de sa suspension, Paul Pogba cherche un nouveau point de chute. L’OM est cité parmi les possibles prétendants, qui devraient tenter de le signer lors du prochain mercato. Mais le pari semble bien risqué vu son état actuel.

Mercato OM : Paul Pogba, un nom prestigieux, mais à quel prix ?

L’idée d’un Paul Pogba sous les couleurs de l’Olympique de Marseille a de quoi faire saliver les supporters. Une star mondiale, champion du monde, avec un palmarès XXL… sur le papier, l’opération ferait rêver. Mais voilà : depuis la fin de sa suspension en mars, l’ancien milieu de terrain de la Juventus peine à rassurer sur son état physique. Toujours sans club, il s’entraîne seul avec un préparateur physique, en espérant revenir dans le circuit dès le mercato estival.

Interrogé par Téléfoot, Michel Gaillaud, médecin du sport, s’est penché sur les images récentes de l’entraînement de Pogba. Et son constat est loin d’être rassurant. « On se rend compte sur les images qu’il y a encore des aptitudes de coordination qui ont peut-être été perdues. Des aptitudes de rapidité de gestes, de gestuelles qui sont peut-être en dessous de ce qu’était le talent de Pogba il y a deux ans », analyse-t-il.

Ce retour en solitaire, loin du rythme de la compétition et des exigences collectives, fait planer un doute immense sur la capacité du joueur à revenir à son meilleur niveau.

Une pression qui pourrait tout compliquer

Au-delà de la condition physique, c’est aussi la pression médiatique et populaire qui pourrait peser lourd sur les épaules du milieu français. « Il va avoir les regards posés sur lui donc beaucoup de pression. Pour des joueurs talentueux comme lui, tout va être plus complexe à se mettre en place. On se pose quand même des questions », ajoute Michel Gaillaud.

L’OM est à la recherche de leaders pour relancer son projet. Pogba pourrait incarner ce rôle… à condition d’être prêt. Aujourd’hui, rien ne garantit qu’il le soit. Le rêve existe, mais il est semé d’embûches.