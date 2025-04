Mercato : Le Stade Rennais traque ce milieu français !

Le Stade Rennais explore déjà certaines pistes sur le marché des transferts et aurait identifié une cible prioritaire pour renforcer son milieu de terrain.

Le Stade Rennais est sur le point d’assurer son maintien en Ligue 1 et devra se préparer pour mieux démarrer la saison prochaine et rivaliser avec les grands clubs français. Pour y arriver, le technicien du SRFC, Habib Beye, a besoin de renforts cet été. Le club breton cible désormais une pépite française pour renforcer son entrejeu. Selon Foot Mercato, les recruteurs rennais ont jeté leur dévolu sur Lucas Gourna-Douath.

Âgé de 21 ans, le milieu de terrain français brille actuellement sous les couleurs de l’AS Rome, en prêt du RB Salzbourg. Il possède déjà une expérience au plus haut niveau européen. Malgré l’élimination du club autrichien en Ligue des Champions, Lucas Gourna-Douath a disputé six matchs dans la compétition et a montré de belles qualités avant de filer en Serie A lors du dernier mercato hivernal.

Son profil plaît beaucoup aux dirigeants rennais qui envisagent son recrutement lors du prochain mercato estival. Habib Beye insiste pour la signature du jeune crack. Cependant, l’affaire est loin d’être conclue. Pour l’instant, le SRFC n’a pas encore formulé d’offre concrète pour s’attacher les services de la pépite française. Les discussions pourraient débuter dans les prochaines semaines.

L’opération s’annonce d’ailleurs complexe. L’AS Rome pourrait décider de lever l’option d’achat et s’attacher définitivement les services de Lucas Gourna-Douath. Ce dernier a déjà disputé trois rencontres de Serie A avec le club romain depuis son arrivée en Italie. Le crack français est lié au RB Salzbourg jusqu’en juin 2027. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.