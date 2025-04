Aston Villa-PSG : Emery change ses plans pour une remontada

Dos au mur après sa défaite (3-1) au Parc des Princes, Aston Villa est déterminé à renverser le PSG ce mardi. Son entraîneur Unai Emery envisage une réorganisation tactique, en vue de surprendre les Parisiens lors de ce quart de finale retour de Ligue des champions.

Aston Villa-PSG : Unaï Emery va innover pour ce match retour

Malgré la défaite d’Aston Villa face au PSG (3-1) mercredi dernier au Parc des Princes, Unai Emery affiche une grande détermination. Conscient du défi ardue qui l’attend pour ce quart de finale retour de Ligue des champions, l’entraîneur espagnol a loué la performance de son équipe à l’aller et se montre confiant à la capacité de son équipe de renverser la situation à Villa Park.

Lire aussi : Aston Villa vs PSG : Unai Emery met en garde le Paris SG

Poussé par son public, Aston Villa tentera d’accomplir une remontada face à au PSG. Pour atteindre cet objectif, Unai Emery prévoit d’ailleurs d’apporter quelques modifications tactiques dans sa composition d’équipe. Birmingham Mail rapporte en effet que le technicien de 53 ans optera pour un système de jeu légèrement différent de celui observé à Paris.

Ollie Watkins titulaire, Marcus Rashford sur le banc

Emiliano Martinez sera dans les cages avec un quatuor défensif composé de Lucas Digne, Pau Torres, Ezri Konsa et Matty Cash. Des changements sont en revanche attendus au milieu de terrain et en attaque. L’une des surprises sera à priori l’intégration de Marco Asensio dans un rôle de numéro 10. Emery envisagerait sérieusement de titulariser l’ancien joueur du Real Madrid, apportant ainsi une option offensive supplémentaire et une connaissance approfondie de son ancien adversaire.

Lire aussi : PSG – Aston Villa : Marco Asensio veut écoeurer le Paris SG

Dans cette configuration, le milieu de terrain habituel Kamara-Tielemans serait maintenu, tandis que John McGinn et Morgan Rogers occuperaient les ailes. Autre décision forte envisagée par Emery : titulariser Ollie Watkins à la pointe de l’attaque au détriment de Marcus Rashford. L’attaquant anglais pourrait apporter une énergie nouvelle et une motivation accrue face au PSG. Ces ajustements tactiques témoignent de la volonté d’Unai Emery de surprendre le Paris Saint-Germain et de créer les conditions d’un renversement de situation à Villa Park.

La composition probable d’Aston Villa face au PSG

Gardien : Martinez

Défenseurs : Digne, Torres, Konsa et Cash

Milieux de terrain : Kamara, Tielemans, Asensio

Attaquants : McGinn, Rogers et Watkins

