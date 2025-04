ASSE-OL : La décision tombe, lueur d’espoir pour Sainté ?

Le derby tant attendu de Ligue 1 entre l’ASSE et l’OL approche à grands pas. Une nouvelle décision vient peut-être de redistribuer les cartes : François Letexier sera l’arbitre du choc. De quoi raviver l’espoir du côté des Verts.

François Letexier au sifflet : un signe du destin pour l’ASSE face à l’OL ?

La Ligue de Football Professionnel a tranché ! C’est François Letexier, élu meilleur arbitre du monde en 2024, qui dirigera le bouillant derby ASSE-OL ce dimanche 20 avril. Une désignation qui, à première vue, pourrait paraître anodine. Mais à Saint-Étienne, cette nouvelle est accueillie avec un brin d’optimisme, presque comme un présage favorable.

Et pour cause : les Verts affichent un bilan parfait sous sa direction cette saison. Deux matchs, deux victoires. De quoi rêver d’un « jamais deux sans trois » dans ce derby brûlant ? Une chose est sûre, Saint-Etienne a une revanche à prendre face aux Gones, avec notamment une saison à sauver. Cela fait en effet plus de cinq ans que l’ASSE n’a plus battu son éternel rival, qui l’a d’ailleurs battu déjà 1-0 cette saison.

La dernière victoire des Stéphanois face à Lyon remonte à octobre 2019. Et cette saison, l’enjeu dépasse largement la fierté régionale : les hommes d’Eirik Horneland jouent leur survie. Avant-derniers de Ligue 1, ils n’ont plus le droit à l’erreur. En face, l’OL, porté par une dynamique impressionnante, vise une qualification européenne. Le contraste est saisissant, mais les derbies ne se jouent pas toujours à la logique.

Un Geoffroy-Guichard prêt à s’enflammer

Dimanche, le Chaudron sera incandescent. Portés par un public prêt à rugir, les Verts devront puiser dans leurs tripes. Et avec Letexier comme arbitre, certains y voient un clin d’œil du destin. À Sainté de transformer cette lueur d’espoir en lumière salvatrice.

