Erling Haaland adore le PSG : Transfert record en vue ?

Désireux de s’offrir les services d’un avant-centre de classe mondiale, le PSG pourrait avoir une ouverture pour Erling Haaland, le phénomène norvégien de Manchester City. Explications.

Mercato : Erling Haaland impressionné par le PSG

Malgré les grosses frayeurs du PSG face à Aston Villa, la presse anglaise, notamment The Telegraph, a tenu à louer « une grande équipe, jeune et ambitieuse », tandis qu’Erling Haaland a posté un message d’admiration pour le collectif de Luis Enrique. Portée par ses latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes, l’équipe parisienne a connu une entame de match parfaite avec deux buts d’avance après seulement 27 minutes de jeu.

Un scénario qui a séduit le buteur de Manchester City, Erling Haaland. Sur les réseaux sociaux, le protégé de Pep Guardiola n’a pas caché son admiration pour l’équipe de Luis Enrique. En effet, via son compte Snapchat, Haaland a publié une photo prise juste après le deuxième but du Paris SG, accompagnée d’un message : « So good PSG », (Trop bon le PSG). Même Haaland est tombé amoureux de cette équipe mdrrrrr pic.twitter.com/R0eNKh9Fhv— 𝘿𝙄𝘼𝘽𝙔🇳🇱🇬🇳 (@M_Diaby5) April 15, 2025

Une photo qui n’a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux tant il est rare de voir des joueurs aussi importants encenser ouvertement des équipes adverses. D’ailleurs, certaines personnes y ont vu un appel du pied de l’international norvégien de 24 ans à l’endroit des Rouge et Bleu. À la recherche d’un numéro 9 de calibre international, le Paris SG pourrait effectivement passer à l’offensive si Haaland venait à réclamer un départ aux Citizens dans les mois à venir.

