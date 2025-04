Mercato PSG : Le vestiaire réclame une signature majestueuse

Après le quart de finale retour de Ligue des Champions contre Aston Villa, le vestiaire du PSG a réclamé à l’unisson la signature d’un sacré monstre dans les buts.

Alors qu’il menait 2-0 à Villa Park mardi soir, le PSG a vu Aston Villa inverser la tendance pour l’emporter 3-2. Heureusement, l’équipe de Luis Enrique avait fait la différence au match aller (3-1) et est donc qualifiée pour les demi-finales. Mais il aura fallu un Gianluigi Donnarumma pour éviter la catastrophe aux Rouge et Bleu.

Souvent critiqué, le gardien de but italien, qui alterne le chaud et le froid, n’a laissé aucun observateur indifférent. Après la victoire à Anfield face à Liverpool, Donnarumma a remis le couvert hier soir face aux Villans avec des arrêts décisifs qui ont évité que sa défense prenne l’eau. Alors que sa prolongation stagne depuis plusieurs mois, le portier de 26 ans a reçu un soutien de taille en interne.

En effet, après le coup de sifflet final, Achraf Hakimi, à l’instar de Marquinhos, a dressé des louanges à son honneur. Pour le latéral droit marocain, les dirigeants du PSG doivent veiller à ce que Gigio reste le plus longtemps possible au sein de l’équipe.

« Gianluigi Donnarumma ? On sait le gardien que l’on a avec nous. C’est l’un des meilleurs. Beaucoup doutent de lui, mais nous, on ne doute pas. On sait que c’est l’un des meilleurs gardiens du monde. On est heureux qu’il soit au PSG et on souhaite qu’il reste avec nous le plus longtemps possible. Il a énormément aidé l’équipe ce soir », a déclaré Achraf Hakimi en zone mixte.

Les dirigeants, qui n’ont toujours pas trouvé d’accord avec le principal intéressé, connaissent désormais le sentiment du vestiaire de Luis Enrique sur ce dossier. D’ailleurs, le président Nasser Al-Khelaïfi semble avoir entendu le message.

Nasser Al-Khelaïfi félicite Gianluigi Donnarumma

Présent au stade ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a également été ébloui par la prestation XXL de son gardien de but, à en croire les informations du quotidien Le Parisien. Après avoir suivi la rencontre en compagnie du célèbre combattant de MMA Khabib Nurmagomedov ou encore de l’humoriste Malik Bentalha, le président du Paris SG est descendu dans les couloirs de Villa Park pour féliciter ses joueurs, et notamment Gianluigi Donnarumma. Un signal fort en faveur d’une prolongation de contrat de l’ancien portier de l’AC Milan, dont le bail actuel court jusqu’en juin 2026.

