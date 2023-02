PSG : Le groupe de Galtier tombe, trois renforts contre Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 07 février 2023 à 17:16

À la veille du huitième de finale de la Coupe de France, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par Christophe Galtier pour le choc contre Marseille.

Le Paris Saint-Germain va croiser le fer avec l’Olympique de Marseille ce mercredi, à 21h, au stade Vélodrome, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre pour laquelle l’entraîneur parisien, Christophe Galtier, pourra compter sur les retours de plusieurs de ses joueurs.

Blessé lors des deux derniers matchs, Neymar fait son retour dans le groupe des Rouge et Bleu à l’instar de Sergio Ramos, qui avait également manqué la dernière rencontre de Ligue 1 face à Toulouse (2-1). Marco Verratti, qui n’avait joué que 13 minutes contre le Stade de Reims avant d’écoper d’un carton rouge, avec à la clé deux matchs de suspension, est aussi de retour dans le groupe de Christophe Galtier.

OM-PSG : Paris devra faire sans Presnel Kimpembe

Toutefois, le coach du PSG devra continuer à faire sans son vice-capitaine Presnel Kimpembe, jugé trop juste pour ce match même s’il a fait son retour à l’entraînement collectif, ainsi que Kylian Mbappé, encore aux soins et indisponible pour les deux prochaines semaines. Toujours au chapitre des blessés, Renato Sanches et Nordi Mukiele sont également sur la touche. « Renato Sanches, victime d’une lésion de l’ischiojambier droit, aura quelques semaines d’arrêt », a précisé Christophe Galtier en conférence de presse ce mardi.

« Verratti, Neymar, Ramos sont disponibles. Mukiele, ça progresse. Kimpembe a intégré une partie des séances. Il n’est pas très loin de revenir rejoindre le groupe et d’être opérationnel. Et Kylian est absent », a noté l’entraîneur du PSG. Par contre, les jeunes El Chadaille Bitshiabu, Ismaêl Gharbi et Warren Zaïre-Emery sont bien présents pour affronter l’Olympique de Marseille demain soir. Régulièrement appelé par Christophe Galtier, le Titi Ilyes Housni ne sera pas présent pour ce choc. L’attaquant de 17 ans paye les frais du retour de Neymar.

Le groupe du PSG face à l’OM :

Gardiens : Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, Alexandre Letellier

Défenseurs : Achraf Hakimi, Timothée Pembélé, Marquinhos, Sergio Ramos, El Chadaille Bitshiabu, Nuno Mendes, Juan Bernat

Milieux de terrain : Marco Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Danilo Pereira, Carlos Soler, Ismaël Gharbi

Attaquants : Neymar, Lionel Messi, Hugo Ekitike.