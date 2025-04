FC Nantes : Un retour fracassant est annoncé sur le banc !

Si la fin de saison s’annonce tendue au FC Nantes, le mercato prévoit aussi des changements importants pour un renouvellement de l’effectif d’Antoine Kombouaré. Mais loin des décisions relatives à l’avenir du FCN, les Canaris se préparent à assister à un retour de taille à la Beaujoire.

FC Nantes : Coco Suaudeau de retour sur le banc… pour une bonne cause

C’est une annonce qui a fait frémir les supporters du FC Nantes. Jean-Claude Suaudeau, alias « Coco », figure emblématique du club et artisan du jeu à la nantaise dans les années 90, sortira de sa discrétion le 3 juin 2025. À l’occasion du « Match des Légendes », une rencontre caritative organisée au profit du Secours Populaire et du Fonds de Dotation du FC Nantes, le mythique coach reprendra du service, le temps d’une soirée.

Interrogé sur le jeu à la nantaise, Jean-Claude Suaudeau avait déclaré en juillet 2023 : « Nos adversaires se demandaient si on n’était pas toujours plus nombreux (…) On était plus nombreux aux bons endroits, aux bons moments ». Pour cette rencontre exceptionnelle, Coco dirigera une équipe composée d’icônes du club. Jean-Claude Suaudeau, mythique entraîneur de Nantes et père du jeu à la nantaise : "Nos adversaires se demandaient si on n'était pas toujours plus nombreux (…) On était plus nombreux aux bons endroits, aux bons moments". pic.twitter.com/vY8qcPnBOX— UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) July 11, 2023

Il s’agit de Maxime Bossis, Éric Carrière, Christian Karembeu, Vahid Halilhodzic ou encore Marcel Desailly. Un banc de rêve pour une soirée qui s’annonce historique. En face, d’autres stars du football français comme Robert Pirès, Sonny Anderson, ou Alain Giresse, mais aussi des célébrités comme Matt Pokora, Paul Mirabel et Cyril Gane.