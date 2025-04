OM-MHSC : Zoumana Camara prêt à doucher le Vélodrome

L’OM reçoit ce samedi la lanterne rouge Montpellier avec la ferme intentions de s’imposer à domicile. Mais l’entraîneur héraultais, Zoumana Camara, ambitionne de jouer un mauvais tour aux Phocéens.

OM-Montpellier : Zoumana Camara met en garde Marseille

L’Olympique de Marseille traverse une crise de résultats, accentuée par sa large défaire à Monaco (3-0). Le club phocéen est désormais troisième au classement et n’est plus certain d’obtenir sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Pourtant, le calendrier de cette fin de saison semble a priori favorable à l’OM, qui reçoit notamment Montpellier, ce samedi soir.

Cette rencontre face à une équipe héraultaise quasiment condamnée à la descente en Ligue 2 apparaît comme une opportunité idéale pour l’OM de se relancer. Toutefois, les Marseillais devront se méfier du piège du MHSC et son nouvel entraîneur montpelliérain, Zoumana Camara. L’ancien joueur du PSG est déterminé à contrarier les plans de l’OM dans la course aux places européennes.

« On ne va pas seulement défendre »

« Les Marseillais sont dans une période un peu plus compliquée. Nous, on est aussi dans une période compliquée. On verra quelle équipe réussira à faire douter l’autre lors de ce match », a déclaré le technicien de Montpellier en conférence de presse, qui souhaite refroidir le Vélodrome ce soir.

Pour accomplir cette mission difficile, Zoumana Camara compte sur une stratégie visant à priver les Marseillais du ballon et à créer le doute dans leurs rangs. « Il faudra avoir cette personnalité pour aussi créer le doute chez l’adversaire. On ne peut pas seulement se contenter de défendre », a-t-il ajouté, promettant une farouche opposition plus qu’un simple repli défensif.