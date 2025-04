Secousse à l’OM : L’annonce de De Zerbi qui glace Marseille

Alors que l’OM se prépare à affronter Montpellier ce samedi au Vélodrome, une déclaration de Roberto De Zerbi a jeté un froid glacial sur son avenir. Il a laissé entendre que sa présence à Marseille la saison prochaine n’est plus assurée.

Roberto De Zerbi sème le doute sur son avenir à Marseille

L’histoire d’amour entre Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille sera-t-elle de courte durée ? La question mérite d’être posée vu la crise que traverse le club phocéen en cette fin de saison. Les Phocéens ont cédé cinq défaites lors de leurs sept derniers match, perdant ainsi la deuxième place du classement au profit de l’AS Monaco.

Désormais troisième l’OM n’est plus certain d’obtenir sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Dans ces conditions, les regards se tournent vers De Zerbi, dont les choix tactiques sont de plus en plus contestés. D’ailleurs, l’entraîneur italien a lui-même semé le doute quant à son avenir sur la Canebière.

« Si je suis encore là la saison prochaine, il faudra des joueurs pour avoir une défense à quatre », a-t-il déclaré. Vous l’aurez compris, Roberto De Zerbi a pris le soin de parler de son futur au conditionnel. Cette phrase est loin d’être anodine, surtout que l’AC Milan insisterait en coulisse pour le recruter.

La perspective de retrouver son ancien club pourrait influencer la décision de l’Italien, dont l’avenir à l’OM semble à présent suspendu à plusieurs facteurs. La qualification pour la Ligue des champions jouera sans doute un rôle décisif pour la suite de sa carrière.

