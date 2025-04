Mercato FC Nantes : l’avenir de Sorba Thomas scellé

La direction du FC Nantes aurait pris sa décision concernant l’avenir de Sorba Thomas. L’ailier gallois serait en froid avec son entraîneur Antoine Kombouaré.

Mercato FC Nantes : Rupture entre Sorba Thomas et le FCN ?

La tension monte au FC Nantes après la défaite face au Stade Rennais. Les Canaris se sont inclinés (2-1) ce vendredi au Roazhon Park en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Titulaire face à Rennes, Sorba Thomas a vécu un véritable calvaire. À la 23e minute, Adrien Truffert l’élimine avant de déclencher une frappe qui termine au fond des filets.

FC Nantes : Des nouvelles fraîches d’Anthony Lopes

À voir OL : Après Manchester, Lyon accusé de faute professionnelle

Quelques minutes plus tard, Antoine Kombouaré a décidé de le sortir dès la 34e minute. Ce qui a énervé Sorba Thomas. Le Gallois quitte la pelouse sans saluer son coach et file directement aux vestiaires. En conférence de presse après la rencontre, le technicien nantais a justifié sa décision.

« Sorba ? Ce sont des choix que je fais. On a fait de la vidéo ensemble dans la semaine et je lui avais demandé des choses. Il y a aujourd’hui du nombre et de la qualité dans l’effectif. On est prêts pour jouer jusqu’à la fin de la saison. On garde confiance dans ce qu’on fait et dans le groupe. », a expliqué Antoine Kombouaré.

FC Nantes : Double coup dur pour Kombouaré avant le PSG !

Cette situation pourrait sceller le sort de Sorba Thomas. Prêté par Huddersfield jusqu’à la fin de saison, Sorba Thomas ne devrait pas être conservé. Selon les informations de Jeunes Footeux, les dirigeants du FC Nantes ne lèveront pas l’option d’achat du crack gallois. Il est même peu probable qu’il dispute un match avec le FC Nantes avant la fin de la saison.

À voir OM : Leonardo Balerdi, l’annonce officielle tombe !