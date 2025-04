Quelle sanction pour l’ASSE après l’agression de l’arbitre ?

Le match qui a opposé l’ASSE et l’OL dimanche a été interrompu pendant longtemps à la suite de l’agression de l’un des arbitres assistants de la rencontre. En attendant la décision de la LFP, les spéculations sur une éventuelle sanction du club se multiplient.

L’ASSE peut écoper d’un huis clos partiel ou total à Geoffroy-Guichard

Un spectateur du derby ASSE-OL a provoqué l’interruption du match de clôture de la 30e journée de Ligue 1 pendant plus de 42 minutes. Ceci, à la suite du lancement d’un projectile sur la tête de l’arbitre assistant Mehdi Rahmouni. Le présumé coupable a été interpellé, grâce aux caméras de vidéosurveillance, et placé en garde à vue à l’issue de la rencontre.

Quant à l’AS Saint-Etienne, le club sera informé de sa sanction et de celle de ses supporters lors de la réunion de la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP), mercredi.

Selon RMC Sport, le club stéphanois risque un huis clos partiel ou total pour les matchs contre l’AS Monaco ou Toulouse, deux adversaires qui se déplaceront à Geoffroy-Guichard lors des dernières journées du championnat.

Un retrait de points à l’AS Saint-Etienne est-il envisageable ?

Mais ce n’est pas tout : les Verts pourraient également se voir retirer un ou plusieurs points en raison de l’agression de l’arbitre assistant, selon la même source.

« Circonstances aggravantes dans ce cas présent : un acteur du jeu, qui plus est un officiel, a été touché par ce projectile. Le club pourrait donc se voir retirer un ou plusieurs points (avec sursis possible) au classement du championnat », annonce le média, tout en rappelant un cas similaire lors d’un Olympico entre Marseille et Lyon : « Lors du jet de projectile sur Dimitri Payet à Décines, l’OL avait écopé d’un point de retrait ».

ASSE-OL : Arbitre agressé, le cinglant communiqué de la FFF

Il faut toutefois noter que le match évoqué n’avait pas repris après son arrêt, contrairement à celui de l’ASSE et de l’OL qui est allé jusqu’à son terme et s’est soldé par une victoire des Verts.

Quant à Pierre Ménès, il évoque plutôt un huis clos et n’envisage pas de retrait de point : « Je pense que ça devrait valoir un huis clos partiel voire total à Geoffroy-Guichard, ce qui n’est pas franchement une bonne nouvelle dans l’optique du maintien. »