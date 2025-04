Un grand nom du foot annonce la chute du PSG face à Arsenal

À quelques jours des demi-finales aller de la Ligue des Champions, un grand nom du football mondial a donné son avis sur le choc à venir entre le PSG et Arsenal, dont la première confrontation aura lieu à l’Emirates Stadium.

PSG vs Arsenal : L’avis tranché de Fabio Capello sur la double confrontation

Tombeur de Manchester City, Liverpool et Aston Villa, le PSG va affronter Arsenal FC en demi-finale de la Ligue des Champions le 29 avril à l’Emirates Stadium et le 7 mai au Parc des Princes. Pour l’ancien entraîneur italien, Fabio Capello, le club anglais part largement avec les faveurs de pronostics.

En marge des Laureus World Sports Awards, l’ex-coach à succès de 78 ans a clairement expliqué qu’il voyait les Gunners au-dessus de l’équipe de Luis Enrique dans leur double confrontation à venir.

« Arsenal a tout : de la qualité, de l’équilibre sur le terrain et une bonne condition physique, comme le PSG en ce moment. De ce point de vue, les deux équipes se valent. Je pense qu’en ce moment, Arsenal a quelque chose en plus : de la qualité et de la force physique », a déclaré Fabio Capello avant d’annoncer le vainqueur de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal.

« Les deux ont un très bon esprit d’équipe, mais Arsenal a beaucoup de personnalité. Ils jouent ensemble, font les efforts ensemble. Le rythme de leurs matchs est très élevé. Ce sera une très belle confrontation, mais si je devais parier, je pense qu’Arsenal sera meilleur », a ajouté l’ancien entraîneur du Real Madrid, Milan AC, Juventus Turin et AS Rome, notamment. Rendez-vous dans huit jours pour la manche aller à l’Emirates Stadium.

