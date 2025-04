OM : La méthode De Zerbi divise avant le sprint final !

La fin de saison de l’OM s’annonce décisive pour la qualification en Ligue des Champions. Dans un contexte tendu, Roberto De Zerbi a pris une décision étonnante en organisant un stage en Italie avec l’ensemble de son équipe. Une initiative qui divise et soulève de nombreuses interrogations.

OM : Le stage à Rome, une méthode risquée

Alors que l’OM vient de s’imposer largement face à Montpellier (5-1), la pression est plus que jamais palpable à Marseille. Le club phocéen se prépare pour un sprint final en Ligue 1, où chaque point comptera. Pour optimiser la préparation de ses hommes et tenter de décrocher la précieuse qualification pour la Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a choisi de partir loin de la cité phocéenne.

Direction Rome, où les joueurs de Marseille s’entraîneront chaque semaine jusqu’au 17 mai prochain, avant de revenir en France pour les matchs de championnat. Cette décision, pour le moins surprenante, n’a pas manqué de faire réagir.

La dernière fois que l’Olympique de Marseille avait opté pour un stage à l’extérieur, en novembre 2024, l’équipe avait retrouvé des couleurs et enchaîné plusieurs résultats positifs. Mais cette fois, le stage est bien plus long et beaucoup plus coûteux, avec une facture qui avoisine les 1 million d’euros.

De Zerbi sous pression : la méthode contestée

Les avis sur cette stratégie divergent au sein même du milieu sportif. Si certains estiment qu’un changement d’air pourrait faire du bien à l’équipe, d’autres, comme le journaliste Nabil Djellit, pointent une forme d’instabilité de la part du coach marseillais. Sur le plateau de L’Équipe de Greg, il a exprimé son désaveu, estimant que cette décision traduit un manque de sérénité de la part de De Zerbi.

« De Zerbi est dans son monde. Un monde parallèle où il se crée des névroses alors que la situation n’est pas catastrophique au classement. Il se met une pression inouïe, parce que c’est son choix. Est-ce qu’il y a vraiment besoin de tout ce cinéma ? », s’est-il interrogé.

L’avenir de Roberto De Zerbi à la tête de l’OM pourrait se jouer sur ces prochaines semaines. Si son pari de rompre avec les habitudes en mettant son équipe dans une bulle romaine porte ses fruits, il pourrait être acclamé comme un visionnaire. En revanche, si l’OM échoue à terminer dans le top 3, cette décision pourrait être vue comme un échec.

