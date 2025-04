Mercato : Luis Enrique valide une grosse signature au PSG

Alors que la saison tire allègrement vers sa fin, Luis Enrique prépare le prochain exercice du PSG. L’entraîneur espagnol aurait même déjà une grosse signature à un poste clé.

Mercato : Le PSG tient son grand gardien de but

Contre Liverpool, en huitième de finale de Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été impérial dans les buts du PSG, multipliant les arrêts décisifs avant de sortir deux tirs au but lors de la séance fatidique. L’équipe de Luis Enrique a éliminé celle de Mohamed Salah, et le gardien de but italien a été unanimement salué. Quelques semaines plus tard, face à Aston Villa en quart de finale, Donnarumma a remis le couvert.

Lisez aussi : PSG : Donnarumma frustré avant d’affronter Arsenal !

À voir Mercato ASSE : Transfert de Stassin, un nouvel indice révélé

Solide à son poste, donnant de la voix, et surtout leader au moment, où l’équipe semblait couler, le numéro 1 du PSG a tenu son rang, calmé sa défense, repoussé les vagues anglaises et gagné définitivement le respect du vestiaire et des supporters. Ce retour en grâce a rebattu les cartes.

Récemment, Enzo Raiola, l’agent du gardien de 26 ans, a récemment confirmé que la priorité de son poulain était de rester à Paris, et que les discussions avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont repris dans un climat bien plus positif. Hésitant au départ, le club de la capitale, de son côté, souhaiterait désormais sécuriser la présence de son gardien sur le long terme.

Lisez aussi : Mercato PSG : Donnarumma face à la tentation anglaise !

Ce jeudi, le journaliste Abdellah Boulma fait le point sur ce dossier et révèle que : « Gianluigi Donnarumma (sous contrat jusqu’en juin 2026) et le PSG affichent une volonté claire de prolonger l’aventure. Les discussions se poursuivent autour des conditions du nouveau bail. » Soutenu en interne par plusieurs de ses coéquipiers comme Marquinhos, Achraf Hakimi ou encore son entraîneur, Donnarumma serait donc proche de prolonger son contrat avec le PSG.

À voir Mercato OM : Benatia prévoit un coup de génie à Bologne