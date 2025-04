PSG – Nice: Les compos fuitent avec deux surprises d’Enrique

À quelques heures du match de la 31e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OGC Nice, au Parc des Princes, la presse a dévoilé les compositions d’équipes possibles de Luis Enrique et Franck Haise.

Le PSG avec un onze remanié face à l’OGC Nice

Six jours avant sa demi-finale aller de Ligue des Champions à l’Émirates Stadium contre Arsenal FC, le Paris Saint-Germain accueille l’OGC Nice ce vendredi à 20h45, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Déjà sacré champion de France, le PSG veut désormais garder son invincibilité en championnat, d’où l’importance du match contre les Aiglons.

Pour cette dernière rencontre avant le déplacement à Londres pour défier les Gunners en demi-finale de la Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG est confronté au casse-tête habituel : faire tourner contre l’OGC Nice ou aligner un onze qui se rapproche de son équipe-type ?

« C’est un peu comme la théorie de la relativité. Chacun voit les choses selon ses propres intérêts. Quand on a une couverture, on peut se couvrir soit les pieds, soit la tête. Il faut choisir. Chaque entraîneur a sa propre ligne », a notamment confié Luis Enrique en conférence de presse. Selon diverses sources, comme à Nantes, le coach parisien devrait s’appuyer sur de nombreux cadres, tout en faisant une ou deux changements dans sa compo.

Ainsi, Gianluigi Donnarumma est attendu dans les cages, tandis que la charnière centrale pourrait être remaniée. Marquinhos pourrait donc céder sa place à Lucas Beraldo, qui devrait composer la paire avec Willian Pacho. Pour compléter la défense, Achraf Hakimi va retrouver sa place dans le couloir droit, tandis que Lucas Hernandez pourrait remplacer Nuno Mendes.

Au milieu de terrain, L’Équipe mise sur le trio Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, mais Le Parisien annonce plutôt Kang-In Lee, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz dans l’entrejeu. Devant, Ousmane Dembélé est pressenti pour occuper le front de l’attaque. Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Désiré Doué sont susceptibles de l’épauler.

En face, du côté de l’OGC Nice, la composition qui va défier le Paris SG devrait s’appuyer sur l’habituel 3-4-3, avec Marcin Bulka dans les buts. Devant le Polonais, une défense à trois avec Melvin Bard en stoppeur gauche est attendu, Ali Abdi qui avait marqué à l’aller étant le piston gauche du système. Dans l’axe du milieu, la paire Pablo Rosario – Hicham Boudaoui est attendue pour protéger le tout.

Du côté de l’attaque où l’entraîneur Franck Haise a énormément de choix, c’est Gaëtan Laborde, plutôt que Terem Moffi ou Evann Guessand, qui est attendu en pointe, selon L’Equipe, tandis que Nice-Matin voit Guessand démarrer. Les deux couloirs devraient revenant à Jéremy Boga et Badredine Bouanani. Sofiane Diop et Mohamed-Ali Cho devraient donc débuter sur un banc niçois assez complet.

La composition probable du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Pacho, Hernandez

Milieux : Doué, Zaïre-Emery, Ruiz

Attaquants : Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Le onze possible de l’OGC Nice

Gardien : Bulka

Défenseurs : Abdelmonem, Ndayishimiye, Bard

Milieux : Clauss, Boudaoui, Rosario, Abdi

Attaquants : Bouanani, Laborde/Guessand, Boga.